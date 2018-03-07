Украинцам показали, из чего состоит тариф на газ для населения

Больше всего бытовые потребители платят за само "голубое топливо", на втором месте по "дороговизне" – налоги

Большую часть тарифа на газ для населения в Украине составляет цена природного газа, однако есть и другие составляющие. Об этом рассказали в пресс-службе НАК "Нафтогаз".

Так, на данный момент структура цены природного газа для потребителей Украины – 6,95 грн за куб. м – содержит такие составляющие:

4,94 – 71% – газ как товар;

1,16 – 16,6% – НДС;

0,51 – 7,3% – распределение;

0,22 – 3,1% – транспортировка;

0,12 – 1,7% наценка.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде (МВФ) отметили: цена на газ для населения, которую могут повысить, должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.

При этом министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что, кроме МВФ, в разработке модели газового рынка также участвует Всемирный банк. Данилюк рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут не только не вырасти, но и снизиться.

В то же время, в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года. Это решение еще не принято окончательно.