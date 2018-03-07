Украинцам показали, из чего состоит тариф на газ для населения

Сегодня, 16:41

Больше всего бытовые потребители платят за само "голубое топливо", на втором месте по "дороговизне" – налоги

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Большую часть тарифа на газ для населения в Украине составляет цена природного газа, однако есть и другие составляющие. Об этом рассказали в пресс-службе НАК "Нафтогаз".

Так, на данный момент структура цены природного газа для потребителей Украины – 6,95 грн за куб. м – содержит такие составляющие:

  • 4,94 – 71% – газ как товар;
  • 1,16 – 16,6% – НДС;
  • 0,51 – 7,3% – распределение;
  • 0,22 – 3,1% – транспортировка;
  • 0,12 – 1,7% наценка.

28870644_1676650789081366_6275843445986689024_n

Напомним, ранее в Международном валютном фонде (МВФ) отметили: цена на газ для населения, которую могут повысить, должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.

При этом министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что, кроме МВФ, в разработке модели газового рынка также участвует Всемирный банк. Данилюк рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут не только не вырасти, но и снизиться.

В то же время, в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года. Это решение еще не принято окончательно.
газ, тарифы, цена на газ, тариф, структура
Все новости по теме Инфографика.

Вы сейчас просматриваете новость "Украинцам показали, из чего состоит тариф на газ для населения". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

Фото: AFP

Позволит ли решение Стокгольмского арбитража снизить цены на газ: прогнозы власти и эксперта

1 Марта, 15:15

Экономист призвал подумать о перспективах развития рынка "голубого топлива" внутри страны

Экономика

Фото: AFP

"Нафтогаз" уже придумал, как потратит деньги от "Газпрома"

1 Марта, 10:41

Планы компании теоретически могут снизить цену на газ
Загрузка...

ЖКХ

Фото: pxhere

Украинцев ждет системное снижение цен на газ - Гройсман

28 Февраля, 13:02

Премьер пообещал, что в стране вырастут объемы собственной добычи голубого топлива

ЖКХ

Фото: pxhere

Цену на газ в Украине отпустят в "свободное плавание" - Гройсман

27 Февраля, 13:54

Правительство ведет переговоры с МВФ о механизме формирования цены голубого топлива
Загрузка...