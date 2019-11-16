Незаконное заселение на техэтаж: как бороться с ЖЭКом (видео)

Реклама

Украинцам уже давно продают нежилую недвижимость под видом жилой, но это не единственная проблема. Нежилые помещения в столице и не только, все чаще становятся жилыми, или даже производственными. Туда селят людей, обустраивают кафе или мастерские. Причем часто делают это нелегально и без согласия жителей. Почему это может быть опасно и что делать в такой ситуации?

Недавно жители дома в спальном районе Киева заметили, что на этаже, где находится инженерное оборудование и коммуникации, и даже нет окон, кто-то поселился.

"Мы увидели сначала, что туда люди поднимаются, потом начали видеть постоянно, изо дня в день. Некоторые из них работают дворниками, не знаю – все или не все. Их проживает не менее пяти человек там", – рассказывает Юлия, жительница дома.

Юлия говорит: неизвестные нелегально живут в техническом помещении уже несколько месяцев. Открывают двери собственными ключами, заносят домашние вещи, готовят. Жильцы беспокоятся, что поселенцы могут повредить сети и вызвать коммунальную аварию.

"У нас произошла авария, тут текла вода с технического этажа. Мы стали подниматься – закрыто и туда заходят какие-то незнакомые люди. Мы хотели узнать у работников ЖЭКа, а они сказали: как станете ОСМД, тогда будете знать, кто у вас живет", – говорит Неля, жительница дома.

А еще жители уверены: незаконные поселенцы не платят за коммуналку, а тепло и электричество потребляют за их счет. Новости "Сегодня" попытались попасть в помещение, но им никто не открыл. За разъяснениями мы направились в ЖЭК, ведь, по версии людей, это он поселил коммунальных работников на техэтаж. Но ЖЭК утверждает, что никому ничего не сдает. И проверять факт нелегального заселения вместе с "Сегодня" отказывается.

Читайте также: Украинцев продают вместе с общежитиями: что изменится в вопросе приватизации

Парадоксальных ситуаций много не только в столице. На техническом этаже многоэтажки в Броварах, разместился целый швейный цех. Застройщик продал нежилой этаж предпринимателям.

"Я живу на 16 этаже. Специально покупала квартиру на 16 этаже, чтобы был последний этаж – не было соседей над головой. Но через наш этаж – постоянное движение посторонних людей. Звуковой изоляции нет, слышно все звуки", – рассказывает Евгения, жительница дома.

"Ну мы же взрослые люди и понимаем, что если вдруг какой окурок, искра, то швейный цех это какое-то производство там: синтепон, пух, кожа... Сгорит последний этаж. Это элементарно", – добавляет Игорь, житель дома.

Эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук подтверждает: использование технических помещений не по назначению – действительно опасное. Особенно, когда люди там живут:

"Это, безусловно, нарушает права жителей – использование их совместной собственности. Последствия любые – возникновение аварийной ситуации, взрыв, пожар. А привлечь людей к ответственности достаточно сложно, ведь юридически их там нет".

Эксперт советует создавать ОСМД и брать управление домом в свои руки. А если такой возможности нет, по крайней мере, отслеживать и документировать нарушения.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также разбирались в проблеме недостроев в Украине. Эксперты рассказали, как распознать нечестного застройщика и не попасть впросак.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама