Будет ли очередное подорожание: каких сюрпризов ожидать от тарифов на воду

Этим летом холодное водоснабжение в Украине оказалось под серьезной угрозой, ведь единственный в стране завод, который производил хлор для дезинфекции воды, приостановил свою работу. Но, к счастью, вскоре завод снова заработал, правда, существенно увеличив цену на хлор. Такие изменения напрямую коснутся всех водоканалов страны и, непосредственно, самих потребителей. Сайт "Сегодня" рассказывает, что же произошло и стоит ли ожидать повышения цен на воду.

Что произошло и почему хлор так важен

В конце мая остановило работу единственное предприятие, которое производило жидкий хлор в Украине – "Днепроазот". В компании поясняли, что такая ситуация сложилась из-за слишком высоких цен на газ, которые сделали их работу убыточной.

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что одним из факторов приостановки работы завода действительно стали высокие тарифы на газ, особенно для предприятий. Эксперт также отметил, что в других странах хлор стоит намного дешевле, но доставить его в Украину сложно и дорого.

Жидкий хлор нужен для того, чтобы обеззараживать и дезинфицировать воду, поэтому его активно использовали украинские водоканалы. Есть и другие способы очистки воды, но все они гораздо более затратные, как в производстве, так и в импорте. Жидкий хлор остается одним из самых дешевых и безопасных способов для дезинфекции воды. Всего в стране насчитывается около 360 водоканалов, но немногие используют альтернативную дезинфекцию, например, с помощью гипохлорита натрия. Некоторые водоканалы запускают у себя на территории станции по производству гипохлорита, так, в Житомирском водоканале такая станция работает еще с 2009 г. Но для того, чтобы построить аналогичные станции на других водоканалах понадобится время и деньги. К слову, большие объемы гипохлорита также производились на заводе "Днепроазот".

В конце июля "Днепроазот" возобновил работу и предложил водоканалам покупать продукцию напрямую, в обход посредников. Помимо этого на предприятии существенно подняли цену и на сам хлор.

Так, вице-президента Ассоциации водоканалов Украины Ольги Бабий, недавно сообщала, что "Днепроазот" увеличил цену на хлор с 11 тыс. грн до 47,25 тыс. грн с НДС за тонну – то есть почти в пять раз.

"Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет как минимум на 2-3% независимо от размера городов", – говорила Бабий.

В то же время, Антимонопольный комитет Украины заявил, что предприятию был дан ряд рекомендаций по дальнейшей работе, но вот регулировка цен в их полномочия не входит. Также в комитете отметили, что "Днепроазот" и вовсе могут оштрафовать на 10% от годовой прибыл за отказ производить и продавать хлор.

Поднимутся ли тарифы на воду

Напомним, что цены на водоснабжение различаются по городам. Например, в Киеве услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу с использованием внутридомовых систем стоят 16,716 грн за куб, в Одессе такие услуги обойдутся в 20,664 грн за куб, в Харькове – 16,608 грн, в Днепре – 13,212 грн, а во Львове – 14,04 грн, по состоянию на июль 2018 г.

Но не стоит забывать, что просто так ни один водоканал не может поднять тариф на свои услуги, ведь этим непосредственно занимается Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Тарифы могут корректировать, но все это тоже происходит только по соглашению с НКРЭКУ.

"Просто изменить тариф водоканал не может, это должно быть утверждено национальной комиссией. Каждый год в национальную комиссию подается информация о тех расходах, которые были на водоканале за прошлый год. То есть, будут изменения в стоимости хлора, будут предложения по смене тарифов, но уже на следующий год – 2019-й", – ответили в комментарии сайту "Сегодня" в Ассоциации водоканалов Украины.

Нам также пояснили, что информация о повышении тарифов на 10% уже с этой осени из-за подорожания хлора не соответствует действительности. Стоимость хлора в тарифе на воду составляет всего 2%. Но, есть много факторов, которые влияют на изменение тарифов, и подорожание хлора – только один из них.

"Повышение цены на хлор существенно ударит по водоканалам. У них в бюджетах возникнут дыры, которые им придется как-то закрывать. Возможно, они будут просить помощи у местных бюджетов, ведь водоканалы – это коммунальные предприятия. Тарифы растут постоянно, и только этот фактор повлечет за собой рост тарифов на воду для потребителей до 5%", – отмечает Дмитрий Марунич.

Эксперты единогласно заявляют, что тарифы расти будут однозначно, но, вероятнее всего, уже со следующего года. Хлор все же не будет основным фактором, который спровоцирует серьезное удорожание воды, но, в совокупности с другими факторами, тарифы могут подорожать и больше, чем на 5%.

"Я не думаю, что это (жидкий хлор, – ред.) самая большая статья расходов для водоканалов, там значительно больше влияет электроэнергия. Существенного роста тарифов по этому поводу я не ожидаю, но есть другие факторы, которые могут провоцировать рост тарифов. Если будет повышение, то хлор пойдет просто в пакете причин", – поясняет ситуацию экономический эксперт Борис Кушнирук.

Эксперт также добавляет, что повышения тарифов стоит ожидать в следующем году, а не этой осенью, ведь в этом году власть будет пытаться обойтись без роста цен. Кушнирук отметил, что болезненными будут вопросы по газу, поэтому тарифы на воду в ближайшее время останутся без изменений.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, что власти предложили ввести абонплату на отопление и воду введут.