Опубликована новая форма заявления на получение субсидии
В Минсоцполитики также объяснили, как запонить декларацию о доходах
Министерство социальной политики обнародовало новые формы заявления и декларации о доходах для получения субсидии на оплату коммунальных услуг.
"С 1 мая 2018 года начали действовать новые формы заявления и декларации о доходах в соответствии с новыми правилами назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для ознакомления публикуем образцы заполнения указанных документов инструкции для удобства заполнения, а также сами формы заявления и декларации", – отметили в Минсоцполитики.
Образцы документов размещены на сайте ведомства.
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Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу новые правила предоставления жилищных субсидий. Кабмин внес существенные изменения в программу субсидий. Согласно новым правилам, каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.
Как отмечал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, Кабинет министров будет внимательно отслеживать нарушения нового порядка предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ.
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