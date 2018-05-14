Опубликована новая форма заявления на получение субсидии

Сегодня, 15:57

В Минсоцполитики также объяснили, как запонить декларацию о доходах

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Министерство социальной политики обнародовало новые формы заявления и декларации о доходах для получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

"С 1 мая 2018 года начали действовать новые формы заявления и декларации о доходах в соответствии с новыми правилами назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для ознакомления публикуем образцы заполнения указанных документов инструкции для удобства заполнения, а также сами формы заявления и декларации", – отметили в Минсоцполитики.

Образцы документов размещены на сайте ведомства.

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Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу новые правила предоставления жилищных субсидий. Кабмин внес существенные изменения в программу субсидий. Согласно новым правилам, каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.

Как отмечал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, Кабинет министров будет внимательно отслеживать нарушения нового порядка предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ.
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Источник:

"Сегодня"

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