Пенсионеры смогут получить субсидии "наличкой", не выходя из дома
"Укрпочта" анонсировала пилотный проект по доставке монетизированной госпомощи
Национальный почтовый оператор "Укрпочта" в марте-мае 2019 года проведет пилотный проект по доставке монетизированных субсидий около 1,1 млн пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Всем пенсионерам, которых обслуживает "Укрпочта", почтальоны доставят субсидии наличными в день получения пенсии, заверяют в компании. Субсидии будут выплачиваться ежемесячно за предыдущий календарный месяц (в марте – за февраль, в апреле – за март, в мае – за апрель).
"Во время пилотного проекта "Укрпочта" будет доставлять субсидии около 1,1 млн пенсионерам, получающим пенсии через "Укрпочту", и максимально способствовать своевременному получению платежей за предоставленные коммунальные услуги. ... Сейчас проходит процесс подписания соглашений с Пенсионным фондом", – отмечается в сообщении.
Также компания доставит каждому получателю субсидий (около 4 млн человек) персональное сообщение о начислении субсидии и механизме выплат.
"Срок действия пилотного проекта – март-май 2019 года. По результатам анализа эффективности проекта будет приниматься решение о его дальнейшем внедрении. Мы готовим сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет получать их в наличной форме через "Укрпочту", – подчеркнули в "Укрпочте".
Напомним, ранее "Укрпочта" договорилась с Пенсионным фондом – с нового года почтальоны не будут прекращать доставлять деньги пенсионерам:
Кроме того, ранее "Укрпочта" отменила доплату за доставку посылок в села.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Пенсионеры смогут получить субсидии "наличкой", не выходя из дома". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Соседа не обманешь: местные громады будут активнее участвовать в процессе предоставления социальной помощи
В Украине внедряется электронная система, дающая возможность уже на уровне ОТГ принимать документы малообеспеченных граждан для получения жилищных субсидий, других видов государственной социальной помощи
Субсидии "живыми" деньгами: появились подробности
По словам Зубко, пенсионеры будут получать субсидию с 4 по 25 число ежемесячно вместе с пенсией