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Пенсионеры смогут получить субсидии "наличкой", не выходя из дома

Сегодня, 15:39

"Укрпочта" анонсировала пилотный проект по доставке монетизированной госпомощи

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Пенсионеры смогут получить субсидии "наличкой", не выходя из дома //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/56e/d4a/5c656ed4a40af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/56e/d4a/5c656ed4a40af.jpg ЖКХ "Укрпочта" анонсировала пилотный проект по доставке монетизированной госпомощи

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" в марте-мае 2019 года проведет пилотный проект по доставке монетизированных субсидий около 1,1 млн пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всем пенсионерам, которых обслуживает "Укрпочта", почтальоны доставят субсидии наличными в день получения пенсии, заверяют в компании. Субсидии будут выплачиваться ежемесячно за предыдущий календарный месяц (в марте – за февраль, в апреле – за март, в мае – за апрель).

"Во время пилотного проекта "Укрпочта" будет доставлять субсидии около 1,1 млн пенсионерам, получающим пенсии через "Укрпочту", и максимально способствовать своевременному получению платежей за предоставленные коммунальные услуги. ... Сейчас проходит процесс подписания соглашений с Пенсионным фондом", – отмечается в сообщении.

Также компания доставит каждому получателю субсидий (около 4 млн человек) персональное сообщение о начислении субсидии и механизме выплат.

"Срок действия пилотного проекта – март-май 2019 года. По результатам анализа эффективности проекта будет приниматься решение о его дальнейшем внедрении. Мы готовим сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет получать их в наличной форме через "Укрпочту", – подчеркнули в "Укрпочте".

Напомним, ранее "Укрпочта" договорилась с Пенсионным фондом – с нового года почтальоны не будут прекращать доставлять деньги пенсионерам:

Кроме того, ранее "Укрпочта" отменила доплату за доставку посылок в села.

 

 

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Тег почта, пенсии, Укрпочта, субсидии

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