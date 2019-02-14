Пенсионеры смогут получить субсидии "наличкой", не выходя из дома

"Укрпочта" анонсировала пилотный проект по доставке монетизированной госпомощи

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Пенсионеры смогут получить субсидии "наличкой", не выходя из дома //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/56e/d4a/5c656ed4a40af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/56e/d4a/5c656ed4a40af.jpg 2019-02-14T15:39:26+02:00 ЖКХ "Укрпочта" анонсировала пилотный проект по доставке монетизированной госпомощи

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" в марте-мае 2019 года проведет пилотный проект по доставке монетизированных субсидий около 1,1 млн пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всем пенсионерам, которых обслуживает "Укрпочта", почтальоны доставят субсидии наличными в день получения пенсии, заверяют в компании. Субсидии будут выплачиваться ежемесячно за предыдущий календарный месяц (в марте – за февраль, в апреле – за март, в мае – за апрель).

"Во время пилотного проекта "Укрпочта" будет доставлять субсидии около 1,1 млн пенсионерам, получающим пенсии через "Укрпочту", и максимально способствовать своевременному получению платежей за предоставленные коммунальные услуги. ... Сейчас проходит процесс подписания соглашений с Пенсионным фондом", – отмечается в сообщении.

Также компания доставит каждому получателю субсидий (около 4 млн человек) персональное сообщение о начислении субсидии и механизме выплат.

"Срок действия пилотного проекта – март-май 2019 года. По результатам анализа эффективности проекта будет приниматься решение о его дальнейшем внедрении. Мы готовим сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет получать их в наличной форме через "Укрпочту", – подчеркнули в "Укрпочте".

Напомним, ранее "Укрпочта" договорилась с Пенсионным фондом – с нового года почтальоны не будут прекращать доставлять деньги пенсионерам:

Кроме того, ранее "Укрпочта" отменила доплату за доставку посылок в села.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пенсионеры смогут получить субсидии "наличкой", не выходя из дома". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.