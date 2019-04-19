Пеня возвращается: украинцам ужесточат наказание за долги по "коммуналке"

Юристы объяснили, в каких случаях платить дополнительные суммы – не обязательно

Задолженность украинцев за коммунальные услуги достигла 69 млрд гривен. И эта сумма совсем скоро может вновь увеличиться. Уже в мае неплательщикам вернут пеню. "Сегодня" узнавали, насколько вырастут суммы в платежках недобросовестных потребителей.

Киевлянка Татьяна Зиновьева подсчитывает долги за коммунальные услуги. Общая сумма поражает – 35 тысяч гривен. Женщина объясняет, что не может платить из-за маленькой пенсии. А уже совсем скоро долг может увеличиться из-за пени.

Насчитывать пеню начнут с 21 мая. Правда, штрафы будут начисляться только на новую задолженность – ту, которая появится со следующего месяца.

Платить дополнительные суммы придется, если сумма долга составит более 340 гривен. Тогда ежедневно будет начисляться еще 0,01% от задолженность. За год пеня составит 3,65%. К примеру, к 1000 гривен каждый день будет прибавляться 10 копеек. Но суммарный размер пени не может превышать общую сумму долга.

"А почему я должна платить пеню за такие цены? Как я могу заплатить, если мне не хватает на еду?" – возмущается пенсионерка Татьяна Лебедева.

Эксперты же успокаивают: штрафы ждут не всех.

"Это будет решать тот или иной оператор по предоставлению соотствествующих жилищно-коммунальных услуг. Информация о взыскании должна быть прописана в договоре", – объясняет эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.

Юристы говорят, что если пеню насчитали, но вас не предупредили, платить ее не стоит.

"Самим предприятиям, предоставляющим услуги, очень сложно доказать и обосновать объемы счетов, которые они выставляли жителям. Пусть предприятие обращается в суд", – говорит адвокат Вита Струкова.

Впрочем, должникам следует больше бояться не пени, а штрафов. Компании имеют право на их взыскание без предупреждения.

"У них есть возможность насчитывать, кроме того, что написано в договоре, еще 3% и индекс инфляции", – предупреждает адвокат.

Эксперты напоминают, что должников лишают субсидий. К тому же есть риск остаться и вовсе без света или газа. Ранее "Сегодня" уже пообщались с юристами и разузнали, когда могут забрать жилье за неоплаченную коммуналку, можно ли этого избежать, и как происходит процедура конфискации имущества.

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