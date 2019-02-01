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"Плюс" 23 миллиарда за год: украинцы заметно нарастили долги за "коммуналку"

Сегодня, 11:37

Больше всего потребители недоплатили за услуги газоснабжения

Фото: Сергей Николаев, Сегодня
"Плюс" 23 миллиарда за год: украинцы заметно нарастили долги за "коммуналку" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/413/27a/5c541327a880d.jpg ЖКХ Больше всего потребители недоплатили за услуги газоснабжения

Задолженность украинцев по оплате услуг ЖКХ к концу декабря 2018 года достигла 55,6 млрд грн. Это на 7,9 млрд гривен больше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом на конец декабря 2017 года украинцы были должны за жилищно-коммунальные услуги 32,3 млрд гривен. Таким образом, за 2018 год задолженность выросла на 23,3 млрд гривен. Всего за 2018 год уровень оплаты населением за ЖКУ составил 80,6%.

Уже традиционно хуже всего украинцы оплачивают услугу газоснабжения. В частности, на конец декабря 2018 года задолженность составила:

  • за поставки природного газа – 26,4 млрд гривен;
  • за централизованное отопление и снабжение горячей водой - 16,7 млрд гривен;
  • за содержание домов и придомовых территорий – 4 млрд гривен;
  • за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 3,1 млрд гривен;
  • за вывоз бытовых отходов – 0,6 млрд гривен;
  • за поставки электроэнергии – 4,8 млрд гривен.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2018 года составляли 2292,8 грн.

При этом в декабре 2018 года население заплатило за жилищно-коммунальные услуги 10,7 млрд гривен (58,3% начисленных за этот период сумм), за поставку электроэнергии – 3,2 млрд грн (120,5%).

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, сколько платят субсидианты за услуги ЖКХ. При это Рева напомнил, что субсидия не насчитывается при наличии долга более 340 грн за два месяца.

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Тег ЖКХ, коммуналка, ЖКУ

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