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Почему уменьшились расходы на выплату субсидий в Украине: стала известна причина

30 мая, 19:37

Правительство сократило субвенцию из госбюджета местным бюджетам на субсидии

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии из-за существенного сокращения количества их получателей. Документ обнародован на сайте правительства.

В пояснительной записке к проекту этого постановления говорится, что число субсидиантов уменьшилось с 6,9 млн домохозяйств в отопительном периоде 2017-2018 годов до 4,2 млн в отопительном периоде 2018-2019 годов.

В целом в госбюджете-2019 на эту статью расходов предусмотрено 35,095 млрд грн.

В свою очередь Министерство социальной политики в пояснительной записке указало на необходимость перераспределить 5,54 млрд грн на программу монетизации субсидий "в связи с внедрением полного перехода к предоставлению льгот и субсидий в денежной форме".

Напомним, в мае Кабмин утвердил порядок верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, которые проводятся за счет государственных средств.

Ранее было установлено, что почти 70 тыс. украинцев получали субсидии на оплату "коммуналки" по нескольким адресам одновременно.

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Тег Кабмин, ЖКХ, субсидии, субсидия

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Источник:

Интерфакс-Украина

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