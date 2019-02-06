Стало известно, сколько украинцев получат выплаты субсидий "живыми" деньгами

По словам Андрея Ревы, выплаты субсидий наличными будут в марте, апреле и мае

Стало известно, сколько украинцев получат выплаты субсидий "живыми" деньгами 2019-02-06T19:43:00+02:00 ЖКХ По словам Андрея Ревы, выплаты субсидий наличными будут в марте, апреле и мае

Более 3,7 млн украинских домохозяйств получат в марте 2019 года наличные средства в размере субсидии, назначенной им за февраль, в среднем выплаты составят около 1500 грн.

Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил министр социальной политики Андрей Рева в ходе совещания по вопросам внедрения монетизации субсидий для населения, в котором участвовал также Президент Петр Порошенко.

"Сумма субсидий будет выплачиваться деньгами непосредственно гражданам. Наличная форма будет применена к тем людям, которым субсидия назначена на текущий отопительный период… Таких домохозяйств на сегодняшний день у нас 3 742 075", – сказал глава Минсоцполитики.

По словам Ревы, они получат аналогичные выплаты в апреле и мае, после чего "будет осуществляться переназначение выплат субсидий на новый год".

Он напомнил, что пенсионеры будут получать субсидии и пенсии одновременно. Министр добавил, что Пенсионный фонд обеспечивает выплату пенсий через систему уполномоченных банков или "Укрпочту".

"Ни о какой монополизации выплат речи не идет. Потому что пенсионеры получают пенсии через те банки, которые выбирают сами… Именно через эти пенсионные счета Пенсионный фонд будет обеспечивать выплату субсидий", – сказал Рева.

Напомним, 6 февраля Порошенко объявил о запуске системы монетизации субсидий, которую до этого одобрил Кабинет министров. По словам президента, выплаты в наличной форме начнутся 4 марта. Он добавил, что пенсионеры составляют 69,9% получателей субсидий.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько украинцев получат выплаты субсидий "живыми" деньгами". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...