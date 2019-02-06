Стало известно, сколько украинцев получат выплаты субсидий "живыми" деньгами
По словам Андрея Ревы, выплаты субсидий наличными будут в марте, апреле и мае
Более 3,7 млн украинских домохозяйств получат в марте 2019 года наличные средства в размере субсидии, назначенной им за февраль, в среднем выплаты составят около 1500 грн.
Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил министр социальной политики Андрей Рева в ходе совещания по вопросам внедрения монетизации субсидий для населения, в котором участвовал также Президент Петр Порошенко.
"Сумма субсидий будет выплачиваться деньгами непосредственно гражданам. Наличная форма будет применена к тем людям, которым субсидия назначена на текущий отопительный период… Таких домохозяйств на сегодняшний день у нас 3 742 075", – сказал глава Минсоцполитики.
По словам Ревы, они получат аналогичные выплаты в апреле и мае, после чего "будет осуществляться переназначение выплат субсидий на новый год".
Он напомнил, что пенсионеры будут получать субсидии и пенсии одновременно. Министр добавил, что Пенсионный фонд обеспечивает выплату пенсий через систему уполномоченных банков или "Укрпочту".
"Ни о какой монополизации выплат речи не идет. Потому что пенсионеры получают пенсии через те банки, которые выбирают сами… Именно через эти пенсионные счета Пенсионный фонд будет обеспечивать выплату субсидий", – сказал Рева.
Напомним, 6 февраля Порошенко объявил о запуске системы монетизации субсидий, которую до этого одобрил Кабинет министров. По словам президента, выплаты в наличной форме начнутся 4 марта. Он добавил, что пенсионеры составляют 69,9% получателей субсидий.
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