Шмыгаль заверил, что тарифы на электроэнергию для населения в этом году поднимать не будут

Он добавил, что это важный индикатор, и он согласован с президентом

Кабинет министров Украины не планирует в текущем году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", – заявил Шмыгаль.

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Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины намерено в перспективе отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей (режим специальных обязательств, ПСО), рассматривая в качестве первого этапа повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей.

Также ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и промышленности, и тарифы для населения неизбежно вырастут.

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