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Сколько субсидий назначили в Украине: назван средний размер

21 мая, 20:07

Госстат опубликовал данные с начала года и отдельно за апрель

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Средний размер назначенной в апреле 2019 года субсидии на одно украинское домохозяйство увеличился на 32,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 409,8 грн. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 21 мая.

Из обнародованных данных следует, что средний размер назначенной в прошлом месяце субсидии в городах составил 749,1 грн, а в селах – 213,9 грн.

По данным Госстата, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в апреле были назначены 199,2 тыс. домохозяйств, а за январь-апрель – 946,9 тыс. домохозяйств.

В целом субсидии в апреле получили более 4 млн домохозяйств – почти 2,8 млн в городах и 1,3 млн в селах.

Напомним, в марте субсидии получили почти 3,9 млн домохозяйств – 2,7 млн в городах и 1,2 млн в селах. А средний размер назначенной в субсидии на одно украинское домохозяйство увеличился на 37,4% – до 660,4 грн.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что опыт монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет учтен при монетизации других льгот, работа в этом направлении начнется с октября 2019 года.


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Тег ЖКХ, субсидии, субсидия, Госстат

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