Сколько украинцы заплатят за газ в сентябре: опубликована карта розничных цен

Исходя из озвученной "Нафтогазом" стоимости газа для населения в сентябре, самые высокие розничные цены на топливо будут у потребителей, которые присоединены к сетям компаний "Николаевгаз", "Газовик" (Винницкая область) и "Ровногаз". Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда".
Информация появилось после того, как "Нафтогаз" снизил отпускные цены на газ для газсбытов до 4493,64 грн за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.
Отмечается, что розничные цены на природный газ для населения по регионам также снизились, но продолжают отличаться и зависеть от тарифа на распределение, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.
Самые высокие розничные цены на газ в этом месяце будут у потребителей таких предприятий:
- "Николаевгаз" – 6592,40 грн за 1000 куб. м;
- "Газовик" – 6588,08 грн за 1000 куб. м;
- "Ровногаз" – 6586,40 грн за 1000 куб. м.
При этом самые низкие цены будут у тех потребителей, которые подключены к сетям компаний:
- "Киевгаз" – 5970,08 грн за 1000 куб. м;
- "Кременчуггаз" – 5980,04 грн за 1000 куб. м;
- "Харьковгоргаз" – 6038,72 грн за 1000 куб. м.
На сайте также размещена карта Украины с указанием розничной цены на газ для населения в сентябре 2019 года:
Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).
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