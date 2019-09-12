В компании сообщили, что по сравнению с августом в сентябре цена уменьшилась на 3,4%

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения в сентябре до 4493,64 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и расходов на транспортировку, тогда как на август она была установлена на уровне 4653,54 грн за 1000 куб. м. Об этом сегодня, 12 сентября, информирует пресс-служба компании.

"По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ (Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. – Ред.) для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", – сказано в сообщении.

В целом, как отметили в компании, с апреля 2019 года цена на газ снизилась почти на 28%.

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"С завершением теплой поры года ожидается повышение спроса на газ и возможен рост цен на него – как на европейском рынке, так и в Украине. С учетом этого и чтобы защитить потребителей по ПСО (спецобязательствам) от сезонного колебания цен, "Нафтогаз" предлагает им воспользоваться предложением "Газовый запас" и приобрести газ на всю зиму по фиксированной летней цене", – отметили в "Нафтогазе".

Новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по минимальному значению из четырех сложившихся на рынке: цены для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенной цены на Украинской энергетической бирже, а также стоимости газа по ПСО (спецобязательствам).

В тренде "Нафтогаз" рассчитал новую цену на газ для населения

"Наименьшей оказалась средняя таможенная стоимость газа за прошлый месяц – по ней и была определена стоимость газа на сентябрь", – пояснили в компании.

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