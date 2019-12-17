SMS от Ощадбанка: получателям субсидий напомнили о правилах

В Минсоцполитики рассказали, кто получает информационные сообщения и что будет, если заранее заплатить по счетам

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Новый механизм выплаты монетизированной госпомощи на оплату коммуналки, который начал действовать с 1 октября, предусматривает возможность получать SMS от государственного Ощадбанка о состоянии своих коммунальных счетов. Однако работает эта функция не для всех, напомнили в пресс-службе Министерства социальной политики.

"Если вы получаете льготу наличными, то никакие SMS вам поступать не будут и соответственно личного кабинета на сайте Ощадбанка не будет существовать. Вы самостоятельно контролируете свои взаимоотношения с поставщиками услуг", – говорится в сообщении.

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Также в ведомстве объяснили, что будет, если заплатить за коммуналку раньше, чем придет SMS-оповещение.

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"Если речь идет о безналичной форме монетизации, и так случится, что вы оплатили счета, не дождавшись SMS от Сбербанка, то на ваших счетах возникнет переплата, которая будет отображена поставщиком услуг в квитанциях последующих периодов", - проинформировали в Минсоцполитики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также отвечали на семь главных вопросов о монетизации субсидий и льгот.

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