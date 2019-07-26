Смягчит ли МВФ "газовые" требования к Украине: Гройсман оценил шансы

Премьер заявил, что никогда не хотел повышения тарифов на газ для населения

Фото: Кабинет министров Украины

Шансы, что Международный валютный фонд (МВФ) откажется от требования о повышении цен на газ для населения в Украине до уровня рыночных, минимальны. Об этом 26 июля заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Радио НВ".

"Я же не самоубийца. Я не хочу повышения тарифов и не хотел никогда", – сказал он, добавив, что в свое время пошел на этот шаг, чтобы не допустить кризиса в стране.

"Не Гройсман решил поднять тарифы. Если бы моя воля, я бы их только опускал… Сейчас если удастся этот пункт снять, я буду только рад. Шансы на то, что его снимут, на мой взгляд, как я оцениваю, – минимальны. Если получится, это будет позитивно", – подчеркнул премьер.

Новости "Сегодня" сообщали, что в июле представители действующей власти анонсировали возобновление переговоров с МВФ в сентябре 2019 года, на которых будет обсуждаться вопрос цены на газ для населения. По их словам, этот пункт должен "мягче" отражаться в меморандуме с Фондом, потому что это "уже вопрос не просто экономический, это вопрос политический".

В апреле 2019 года правительство Украины приняло постановление, позволяющее снизить цену на газ для населения. Министр финансов Оксана Маркарова тогда заявила, что документ полностью соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина в программе сотрудничества с МВФ.

С мая газ начал дешеветь, и до июля цена без учета налога на добавленную стоимость и транспортных расходов уменьшилась до 4905,67 грн за 1000 куб. м.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна полностью подготовиться к отопительному сезону к 1 октября, а цена на газ для потребителей в отопительный сезон должна быть обоснованной и учитывать текущие благоприятные тенденции на мировом рынке. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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