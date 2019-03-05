Снижение нормы потребления газа: Гройсман сделал важное заявление
Премьер заявил, что Кабмин уменьшил норму потребления газа
Снижение нормы потребления газа для населения без счетчиков до 3,28 куб. м на человека является справедливым. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании сегодня, 5 марта.
Он сообщил, что соответствующее решение приняло правительство.
"Мы приняли решение и снизили норму до 3,28 куб. м. Это справедливая норма потребления. Мы никому не дадим право завышать нормы потребления и обманывать людей", – сказал премьер.
Он подчеркнул, что люди должны платить за газ по норме, утвержденной Кабмином.
Напомним, в ноябре 2018 года Кассационный админсуд Верховного суда отменил действие нормы потребление газа на уровне 3,3 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением. Вместо нее вступила в силу норма в размере 9,8 куб. м.
В январе 2019-го Кабмин уменьшил норму газа – она составила 3,29 куб. м.
Гройсман предупреждал, что, если установленную норму будут оспаривать в судах, Кабмин целенаправленно снизит ее на 0,01 куб. м. Постановление обжаловала одна из газораспределительных компаний, по иску которой Окружной админсуд Киева 21 февраля приостановил действие пунктов 1-3 постановления №63.
Ранее Гройсман заявил, что достижение энергетической независимости Украины является одной из стратегических задач правительства. По его мнению, страна в будущем может перейти от импорта к экспорту энергоресурсов:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Снижение нормы потребления газа: Гройсман сделал важное заявление". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отмена постановления о формировании цены на газ: в Кабмине сделали заявление
Рябчук сообщил, что Кабмин подаст апелляцию на решение киевского суда
Тарифы на газ для украинцев: появился комментарий Коболева
Глава "Нафтогаза" напомнил, что повышение стоимости газа – условие Международного валютного фонда