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Снижение нормы потребления газа: Гройсман сделал важное заявление

Сегодня, 13:07

Премьер заявил, что Кабмин уменьшил норму потребления газа

Фото: Кабинет министров Украины
Снижение нормы потребления газа: Гройсман сделал важное заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e57/0ad/5c7e570ade3b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e57/0ad/5c7e570ade3b5.jpg ЖКХ Премьер заявил, что Кабмин уменьшил норму потребления газа

Снижение нормы потребления газа для населения без счетчиков до 3,28 куб. м на человека является справедливым. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании сегодня, 5 марта.

Он сообщил, что соответствующее решение приняло правительство.

"Мы приняли решение и снизили норму до 3,28 куб. м. Это справедливая норма потребления. Мы никому не дадим право завышать нормы потребления и обманывать людей", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что люди должны платить за газ по норме, утвержденной Кабмином.

Напомним, в ноябре 2018 года Кассационный админсуд Верховного суда отменил действие нормы потребление газа на уровне 3,3 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением. Вместо нее вступила в силу норма в размере 9,8 куб. м.

В январе 2019-го Кабмин уменьшил норму газа – она составила 3,29 куб. м.

Гройсман предупреждал, что, если установленную норму будут оспаривать в судах, Кабмин целенаправленно снизит ее на 0,01 куб. м. Постановление обжаловала одна из газораспределительных компаний, по иску которой Окружной админсуд Киева 21 февраля приостановил действие пунктов 1-3 постановления №63.

Ранее Гройсман заявил, что достижение энергетической независимости Украины является одной из стратегических задач правительства. По его мнению, страна в будущем может перейти от импорта к экспорту энергоресурсов:

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Тег газ, ЖКХ, цена на газ, Коболев, норма потребления

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Источник:

УНИАН

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