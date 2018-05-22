Средний размер субсидии в Украине более чем в два раза сократился за год – Госстат

Сегодня, 15:53

Общая сумма субсидий на ЖКХ за год уменьшилась в 4,5 раза, показывает статистика

Средний размер субсидии в Украине более чем в два раза сократился за год &ndash; Госстат
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-апреле 2018 года составила 531,4 млн грн, что в 4,5 раза, или на 1 млрд 850,8 млн грн, ниже показателя января-апреля 2017 года. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики (Госстат).

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 764,6 тыс. домохозяйств, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в апреле-2018 сократился на 59% по сравнению с апрелем-2017 и составил 309,8 грн.

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Согласно данным статведомства, в апреле-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 6,7 млн домохозяйств в Украине, что составляет 45% от общего количества домохозяйств в стране.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева разоблачил богачей, которые получают субсидии. При этом министр подсчитал, что больше всего нарушителей – во Львовской области.

Кириленко, в свою очередь, заверил, что те, кто действительно нуждаются в субсидиях, продолжат их получать.

Напомним, с 1 мая в Украине вступили в силу новые правила предоставления жилищных субсидий. Кабмин внес существенные изменения в программу субсидий. Согласно новым правилам, каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.
жкх, коммуналка, субсидии, госстат

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Источник:

Интерфакс-Украина

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