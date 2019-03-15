Субсидии не увеличат долги за "коммуналку" – Розенко
Украинцы захотят сохранить возможность экономить, считает вице-премьер
В результате монетизации субсидий, которая стартовала в марте-2019, долг за жилищно-коммунальные услуги в Украине не вырастет. Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко в эфире "112 Украина".
"Мы не предполагаем, что в результате монетизации субсидий будет расти долг за жилищно-коммунальные услуги, потому что люди знают: у них есть сейчас прекрасная возможность сэкономить средства на экономии ресурса. Но они также прекрасно знают, что если они не будут использовать субсидии по прямому назначению, они такой шанс упустят", – заявил Розенко.
Чиновник также отметил, что средства на монетизацию субсидий предусмотрены в государственном бюджете и она не вызовет инфляцию. В НБУ также отмечали, что влияние программы монетизации на рост цен будет несущественным.
Напомним, ранее в Украине подсчитали долги населения за "коммуналку". Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за январь составила 62,6 млрд грн. Из них - 29,1 млрд грн за газ. За электроэнергию не доплатили 5,7 млрд грн:
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