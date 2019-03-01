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В Украине подсчитали долги населения за "коммуналку"

Сегодня, 12:42

За месяц сумма задолженности украинцев за коммунальные услуги выросла на 7 млрд гривен

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
В Украине подсчитали долги населения за "коммуналку" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/909/4f6/5c79094f69ee9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/909/4f6/5c79094f69ee9.jpg ЖКХ За месяц сумма задолженности украинцев за коммунальные услуги выросла на 7 млрд гривен

Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за январь составила 62,6 млрд гривен. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 февраля.

В декабре коммунальные долги населения составляло 55,6 млрд гривен. Таким образом, за месяц сумма выросла на 7 млрд гривен.

Долги по каждой коммунальной услуге составили:

  • за поставки природного газа – 29,1 млрд гривен;
  • за централизованное отопление и поставки горячей воды – 20 млрд гривен;
  • за поставки электроэнергии – 5,7 млрд гривен;
  • за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,1 млрд гривен;
  • за централизованные поставки холодной воды и водоотведение – 3,1 млрд гривен;
  • за вывоз бытовых отходов – 0,6 млрд гривен.

При этом в январе украинцы оплатили за ЖКУ 15,1 млрд гривен, что составило 71,8% от начисленной за указанный период суммы (21 млрд гривен).

За электроэнергию население оплатило 3,5 млрд гривен, что на 25,9% больше начисленной суммы. Это значит, что украинцы также погашали долги предыдущих периодов.

Инфографика: Государственная служба статистики

Ранее эксперт Андрей Никончук сообщил в комментарии "Сегодня", что на май в Украине запланировано новое повышение цены на газ, поэтому населению следует ждать и повышения стоимости горячей воды. По его словам, тариф на горячее водоснабжение повысится примерно на 8%, или на 7-8 гривен за кубометр.

В свою очередь директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский уточнил, что подорожает и отопление.

Подробнее о росте сумм в платежках за "коммуналку" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ".

Напомним, в январе 2019 года тарифы на централизованное отопление в Киеве в среднем выросли на 40%, а в некоторых случаях рост достиг 60%:

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Тег ЖКХ, тарифы, коммуналка, долги, ЖКУ, Госстат

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Источник:

Сегодня

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