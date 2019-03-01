В Украине подсчитали долги населения за "коммуналку"
За месяц сумма задолженности украинцев за коммунальные услуги выросла на 7 млрд гривен
Задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за январь составила 62,6 млрд гривен. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 февраля.
В декабре коммунальные долги населения составляло 55,6 млрд гривен. Таким образом, за месяц сумма выросла на 7 млрд гривен.
Долги по каждой коммунальной услуге составили:
- за поставки природного газа – 29,1 млрд гривен;
- за централизованное отопление и поставки горячей воды – 20 млрд гривен;
- за поставки электроэнергии – 5,7 млрд гривен;
- за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,1 млрд гривен;
- за централизованные поставки холодной воды и водоотведение – 3,1 млрд гривен;
- за вывоз бытовых отходов – 0,6 млрд гривен.
При этом в январе украинцы оплатили за ЖКУ 15,1 млрд гривен, что составило 71,8% от начисленной за указанный период суммы (21 млрд гривен).
За электроэнергию население оплатило 3,5 млрд гривен, что на 25,9% больше начисленной суммы. Это значит, что украинцы также погашали долги предыдущих периодов.
Инфографика: Государственная служба статистики
Ранее эксперт Андрей Никончук сообщил в комментарии "Сегодня", что на май в Украине запланировано новое повышение цены на газ, поэтому населению следует ждать и повышения стоимости горячей воды. По его словам, тариф на горячее водоснабжение повысится примерно на 8%, или на 7-8 гривен за кубометр.
В свою очередь директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский уточнил, что подорожает и отопление.
Подробнее о росте сумм в платежках за "коммуналку" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ".
Напомним, в январе 2019 года тарифы на централизованное отопление в Киеве в среднем выросли на 40%, а в некоторых случаях рост достиг 60%:
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