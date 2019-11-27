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Украинцам предложат страховую цену на газ: эксперт рассказал об экономии

27 ноября, 09:34

В случае прекращения транзита газа из России платежки могут увеличиться, считает специалист

/ Фото: Pixabay

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В Министерстве энергетики готовят украинцам предложение застраховать цену на газ. Чиновники уверяют: это поможет не переплачивать за топливо в случае прекращения транзита через Украину. В правительстве рассматривают страховую цену в пределах 7 тысяч гривен (с НДС) за тысячу кубометров газа. Член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук при этом считает, что экономия будет незначительной.

"Нафтогаз" по плану будет повышать цену до уровня 8-8,5 тыс. грн. А 7 тыс. грн – это без транспортировки и распределения. Цена выйдетв коридоре: 7,7 тыс. – 7,8 тыс. – 8,2 тыс. – 8,3 тыс. грн. Так что экономия будет незначительна", – считает эксперт.

По его словам, даже если прекратится транзит российского газа через территорию Украины, в тарифе вырастут только транспортные затраты.

"Подорожает транспортная составляющая. А сам газ в принципе не подорожает. Грубо говоря, подорожает доставка этого газа. Тогда можно говорить о существенном подорожании, но не космическом. А сам газ, ресурс есть в подземных хранилищах, мы за него уже заплатили", – отметил он.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель информировал, что страховую цену на газ введут с 1 январяв связи с возможным прекращением транзита российского голубого топлива через территорию Украины.

Как сообщалось, в апреле 2019 года цена на газ для населения превышала 7 тысяч гривен за тысячу кубометров, однако с мая голубое топливо стало дешеветь. В ноябре стоимость газа для населения составляет 4899 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС), наценки газсбытов и транспортных расходов.

А о том, как украинцы, обогревающие свои дома газом, могли сэкономить, купив его дешевле по акции "Нафтогаза", узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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