Украинцы стали получать вдвое меньше субсидий

Сегодня, 08:13

Упало и число получателей, и средний размер помощи по оплате "коммуналки"


Украинцам стали выдавать вдвое меньше субсидий. С начала 2018 года помощь от государства по отплате услуг жилищно-коммунального хозяйства получили чуть больше, чем 2,5 миллиона семей. Это на 50% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом уменьшился и средний размер субсидий по Украине – до 200 гривен с 300 гривен, то есть на 30%.

1534934051.4326

Напомним, также с 1 октября 2018 года в Украине могут отменить субсидии тем, у кого нет счетчика газа. По данным некоторых СМИ, соответствующее постановление правительство приняло 22 августа, однако официально в правительстве этого не подтверждают и уверяют, что рассмотрение документа на том заседании было отклонено.

Также условия выдачи субсидий были ужесточены с 1 мая 2018 года. С помощью новых правил чиновники стараются минимизировать количество тех, кто получает субсидии, имея высокий, с точки зрения социальных норм, доход. А некоторые украинцы отказываются от "белых" доходов, в частности, чтобы сохранить субсидии. 

Уже с 1 января 2019 года субсидии обещают начать выдавать наличными деньгами. В Минсоцполитики при этом заверили, что непосредственно монетизация не повлияет на показатели субсидий: ни на размер, ни на количество. 
субсидии, количество, монетизация, размер

Вы сейчас просматриваете новость "Украинцы стали получать вдвое меньше субсидий". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

Фото: "Сегодня"

Тонкости регистрации: нюансы назначения субсидий объяснили в Минсоцполитики

21 Августа, 15:18

Регистрация по месту проживания часто является одним из ключевых факторов для получения субсидии, отметил чиновник министерства в интервью "Сегодня"

Экономика

"У каждого есть возможность обжаловать отказ в начислении субсидии": интервью с Виталием Музыченко

21 Августа, 07:50

Глава Директората семьи и социальной поддержки населения рассказал о новых подходах в назначении субсидий и опроверг слухи
Загрузка...

ЖКХ

Фото: "Сегодня"

В Кабмине показали, как оформить субсидию на фактическое число проживающих в квартире

8 Августа, 12:21

В декларацию придется внести дополнительные сведения

Украина

Перед монетизацией. Проверки ужесточили из-за фактов обмана

У кого и за что отберут субсидии этой осенью

30 Июля, 07:36

Не дадут за долги, ложь и большой дом. Эксперты: эконо­мия казны составит до 30%
Загрузка...