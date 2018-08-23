Украинцы стали получать вдвое меньше субсидий

Украинцам стали выдавать вдвое меньше субсидий. С начала 2018 года помощь от государства по отплате услуг жилищно-коммунального хозяйства получили чуть больше, чем 2,5 миллиона семей. Это на 50% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

При этом уменьшился и средний размер субсидий по Украине – до 200 гривен с 300 гривен, то есть на 30%.

Напомним, также с 1 октября 2018 года в Украине могут отменить субсидии тем, у кого нет счетчика газа. По данным некоторых СМИ, соответствующее постановление правительство приняло 22 августа, однако официально в правительстве этого не подтверждают и уверяют, что рассмотрение документа на том заседании было отклонено.

Также условия выдачи субсидий были ужесточены с 1 мая 2018 года. С помощью новых правил чиновники стараются минимизировать количество тех, кто получает субсидии, имея высокий, с точки зрения социальных норм, доход. А некоторые украинцы отказываются от "белых" доходов, в частности, чтобы сохранить субсидии.

Уже с 1 января 2019 года субсидии обещают начать выдавать наличными деньгами. В Минсоцполитики при этом заверили, что непосредственно монетизация не повлияет на показатели субсидий: ни на размер, ни на количество.