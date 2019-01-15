Украинцев ждет новое повышение тарифов на газ – Рева
Министр назвал сроки запланированного роста цен для населения
Цена на газ для населения, которая повышена с 1 ноября 2018 года, должна вырасти с 1 мая 2019 года еще на 20% в соответствии с постановлением Кабмина. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"Для формирования цены на газ есть постановление Кабинета министров. Это постановление снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. ... Эта формула предполагает с 1 мая повышение до 80 % от общей цены на газ формального расчета. Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше", - сказал Рева в эфире "Еспресо".
При этом Рева добавил, что применение формулы и соответствующее повышение цены на газ с 1 мая будет зависеть "от многих факторов", в том числе, от темпов экономического роста.
Напомним, ранее Кабмин рассчитал экономический эффект от роста тарифов для населения. В правительстве отметили, что повышение цен на газ обеспечит дополнительные ресурс государственного бюджета в сумме 9 млрд гривен.
Напомним, с 1 ноября в Украине повысились цены на газ для населения. Такое требование предусмотрено постановлением Кабинета министров от 19 октября 2018 года № 867. Если до повышения цены на газ для населения кубометр газа стоил 6 гривен 96 копеек, то с 1 ноября цена вырастет на полторы гривни – до 8 гривен 55 копеек.
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