Украинцы жалуются на новые нормы потребления газа
Олега Ляшко попросили решить проблему до начала следующего отопительного сезона
Жителей частных домов по всей Украине интересует вопрос, какой будет цена на газ для населения и восстановят ли норму его потребления. Ведь теперь, если нет счетчика, нужно платить втрое больше. Кроме того, тем, у кого не стоит счетчик на газ, могут перестать выдавать субсидии.
Новации особенно задели жителей сел, которые в большинстве своем обогревают дома газом. Они пожаловались лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, который посетил Полтавскую область. Политика попросили разобраться с ситуацией до начала отопительного сезона.
"Мы добиваемся, чтобы была восстановлена социальная норма потребления газа. Чтобы если человек вкладывается в отопительный сезон в 300 кубических метров, то он платил вдвое меньше. Я считаю, что нужно за счет государственного бюджета поставить котел и счетчик в каждый дом. И в конечном итоге цена должна быть 4000 тысячи гривен за тысячу кубометров газа, а не 12-13 тысяч гривен", – заявил Олег Ляшко.
Напомним, социальная норма потребления газа установлена на уровне 3,3 кубометра на человека в месяц при условии центрального снабжения горячей воды и 5,4 кубометра без горячего водоснабжения.
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