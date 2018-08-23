Украинцы жалуются на новые нормы потребления газа

Жителей частных домов по всей Украине интересует вопрос, какой будет цена на газ для населения и восстановят ли норму его потребления. Ведь теперь, если нет счетчика, нужно платить втрое больше. Кроме того, тем, у кого не стоит счетчик на газ, могут перестать выдавать субсидии.

Новации особенно задели жителей сел, которые в большинстве своем обогревают дома газом. Они пожаловались лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, который посетил Полтавскую область. Политика попросили разобраться с ситуацией до начала отопительного сезона.

"Мы добиваемся, чтобы была восстановлена социальная норма потребления газа. Чтобы если человек вкладывается в отопительный сезон в 300 кубических метров, то он платил вдвое меньше. Я считаю, что нужно за счет государственного бюджета поставить котел и счетчик в каждый дом. И в конечном итоге цена должна быть 4000 тысячи гривен за тысячу кубометров газа, а не 12-13 тысяч гривен", – заявил Олег Ляшко.

Напомним, социальная норма потребления газа установлена на уровне 3,3 кубометра на человека в месяц при условии центрального снабжения горячей воды и 5,4 кубометра без горячего водоснабжения.