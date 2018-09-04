Установка многозонных счетчиков для экономии электроэнергии: все за и против

Для экономии электроэнергии, а соответственно и своих денег, многие украинцы устанавливают многозонные счетчики. Если у вас установлен такой счетчик, вы платите на 50% меньше за электроэнергию, потребленную ночью при 2-зонном учете, и на 60% меньше — при 3-зонном. При расчетах по зонному счетчику к вашему действующему тарифу применяются коэффициенты, и вы платите по разным тарифам в разное время суток. Информацию о времени зонный счетчик фиксирует благодаря встроенным часам.

Что почем

Так, например, в Киеве (по информации "ДТЭК Киевские электросети"), если у вас в доме или квартире установлен обычный однозонный счетчик, тариф будет неизменным в течение суток: 90 грн за 100 кВт·ч. Если 2 зоны ("день" и "ночь"), то днем (с 7:00 до 23:00) тариф будет обычным — 90 грн за 100 кВт ч, а за электроэнергию, потребленную ночью, нужно платить только 50% стоимости (45 грн за 100 кВт·ч). С трехзонным счетчиком электроэнергия в пик потребления (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) обойдется в 135 грн за 100 кВт·ч, полупик с (7:00 до 8:00; с 11:00 до 20:00; с 22:00 до 23:00) все те же 90 грн, а ночью оплата будет всего 36 грн за 100 кВт ч. Трехзонный учет выбирают в основном жители частных домов и юридические клиенты (всевозможные компании и предприятия).

Поэтому, выбирая многозонный счетчик, учитывайте свой образ жизни, а также обратите внимание, что новые приборы учитывают абсолютно всю электроэнергию, потребляемую даже маломощными приборами: радио, зарядками телефонов и т.д.

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Как его поставить

Чтобы поставить многотарифный счетчик, достаточно посетить обслуживающую компанию и написать заявление. Там же можно приобрести и счетчик (от 1400 грн). Далее все зависит от очереди на установку.

Узнав день, позаботьтесь, чтобы не было заминок и задержек при демонтаже-монтаже: обеспечьте мастерам доступ к оборудованию, ключи от щитовых и т. д. Также попросите, чтобы они показали, как снимать показания: там, в связи в переключением счетчика, есть свои особенности. Выясняйте в обслуживающих компаниях, какие еще могут быть предложения по экономии электроэнергии. Так, например, в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети" нам рассказали, что можно сразу купить набор: двутарифный счетчик, LED-лампы, "умную" программируемую розетку (механическую или электронную) и услугу быстрой установки счетчика (около 10 дней). Стоимость такого комплекта стартует от 2099 грн.

Бойлер и завтрак

"Мне двойной тариф выгоден тем, что я ночью грею воду в бойлере (80 л вполне хватает на день на семью из двух человек), стираю, включаю увлажнитель воздуха. Также могу ночью готовить в мультиварке затраки и обеды, сушить фрукты, заряжать портативную батарею и проч. Как жаворонок, я вполне могу проснуться в 5:30, и за имеющиеся полтора часа "льготного времени" посушить волосы, поставить одну короткую стирку, погладить белье или приготовить тосты. Но, живя в многоквартирном доме, я не могу позволить себе, например, пользоваться пылесосом по ночам и прочие шумные занятия", — рассказывает жительница Броваров Анна Ильенко.

Также она использует программируемые розетки (100—600 грн) и LED-лампы, которые потребляют от 0,03 до 0,07 кВт в час. Стоимость их довольно высокая (около 100 грн/шт.), поэтому Анна покупала их постепенно, по 1—2 в месяц.

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Не следить за временем

Программируемые розетки позволяют не сидеть у будильника, боясь попасть "не в то время".

"В нашей семье ложатся спать (и просыпаются) рано. Поэтому сразу же встал вопрос: как будет греться вода в бойлере, если в 23 вечера уже все отошли ко сну, — продолжает рассказывать о своем опыте Анна. — Решили приобрести самую простую программируемую розетку (от 100 грн). Она повторяет программу каждые сутки — достаточно выставить на циферблате необходимое время (у меня это 00:00 часов), чтобы бойлер сам включился и начал греться. Погрешность составляет 15 минут, поэтому в 6:30 розетка его отключает".

Но, уезжая на несколько дней, не забывайте ее выключать, чтобы не греть воду зря.

Три зоны — не прогадать

Многие ночью пекут хлеб, стирают или устраивают масштабную глажку.

"Одна моя знакомая семья купила чайник-термос (от 600 грн): он ночью нагревает питьевую воду, и утреннее чаепитие и приготовление завтрака обходится дешевле, — рассказывает Анна, — также у них сушилка для овощей и фруктов работает по 8—9 часов, и они подумывают перейти на трехзонный тариф".

"Но будьте внимательны, выбирая трехзонный тариф: в часы пик (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) нужно платить цену на 50% больше обычного тарифа, — предупреждают в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Поэтому сначала убедитесь, что в пиковые часы вам понадобится электроэнергия в незначительных объемах. С двухзонным тарифом вы будете экономить в любом случае, ведь максимальная цена за 1 кВт·ч равна обычному тарифу, по которому вы сейчас платите. Зонный учет будет выгодным, если большинством электроприборов вы пользуетесь ночью или можете перенести на ночное время работу электроприборов большой мощности — кондиционера, бойлера, тепловентилятора, теплого пола, электроотопления и т. п. Расчеты по зонным тарифам будут максимально выгодными, если уровень вашего электропотребления составляет 500 кВт·ч и выше".

Выгоднее всего трехзонный тариф для тех, у кого электрическое отопление: такие системы очень удобно программируются и в пиковые часы — просто выключаются.

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Дело привычки

Главное опасение при установке двухтарифного счетчика — в том, что техника ночью работает без присмотра. И, например, если случится поломка в стиральной машине, то прежде чем проснешься, успеешь залить соседей, а духовка за ночь успеет не только высушить, но и сжечь фрукты или пироги. Но, конечно, здесь вопрос больше в надежности техники.

Также, как отмечают некоторые пользователи, к ночному режиму надо привыкнуть: все же большинство агрегатов не работает абсолютно бесшумно, и это надо учитывать.