В МВФ объяснили, чего хотят от цены на газ в Украине

В Украине цена на газ для населения, которую могут повысить, должна равняться цене для импортеров. Об этом заявил представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман в интервью журналу "Новое время".

Люнгман подчеркнул, что наличие на рынке разных цен на газ становятся причиной коррупции.

"Контроль над ценами и дифференциация энергетических тарифов имеют негативные последствия, поскольку ведут к неэффективному распределению ресурсов. Также пропадают стимулы для энергоэффективности. Кроме того, разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции. Например, можно купить газ по более низкой цене для домохозяйств, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, при этом прикарманив разницу", – заявил Люнгман.

Он также добавил, что для МВФ вопрос цены на газ в Украине остается приоритетным.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что дискуссия с МВФ о повышении тарифов на газ в Украине находится в "горячей" стадии. По словам главы парламента, во время встречи с представителями МВФ говорилось о том, чтобы увеличение тарифов проходило поэтапно. При этом Парубий прогнозирует, что окончательные договоренности будут достигнуты к маю.

При этом министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что, кроме МВФ, в разработке модели газового рынка также участвует Всемирный банк. Данилюк рассчитывает, что в результате разработки нового механизма расчетов тарифы на голубое топливо могут не только не вырасти, но и снизиться.

В то же время, в распоряжении украинских СМИ оказался подготовленный Минфином анализ проекта финансового плана "Нафтогаза". Согласно этому документу, цена на газ для населения в Украине может вырасти на 62% с 1 апреля и на 73% (по сравнению с сегодняшней стоимостью) - с 1 октября 2018 года. Это решение еще не принято окончательно.