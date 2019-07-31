Три процента теплогенерирующих предприятий не рассчитались за газ

/ Фото: Pixabay

В "Нафтогазе" назвали производителей тепла, которые могут остаться без газа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 2019-07-31T14:34:00+03:00 ЖКХ Три процента теплогенерирующих предприятий не рассчитались за газ

Десять теплогенерирующих предприятий, или 3% от общего количества, не обеспечили уровень расчетов с "Нафтогазом Украины", достаточный для того, чтобы и дальше получать газ. Об этом сегодня, 31 июля, информирует пресс-служба компании.

"Руководствуясь требованиями законодательства, "Нафтогаз" прислал таким должникам письменные сообщения о необходимости самостоятельного прекращения газопотребления с 1 августа 2019 года, если к этому времени соответствующие расчеты не будут осуществлены", – говорится в сообщении.

Если предприятия не выполнят требования, транспортировка и распределение газа таким должникам должны быть прекращены в установленном законодательством порядке.

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Пресс-служба перечислила должников:

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Облтеплокоммунэнерго (Чернигов). "Броварытепловодоэнергия" (Бровары, Киевская область). "Токмак биоэнергия" (Токмак, Запорожская область). "Энергия-Тепловодосервис" (Яворов, Львовская область). "Специальная энергетическая компания" (Чернигов). "Жилсервис плюс" (Харьков). "Теплокоммунэнерго маяк" (Винница). Жилищно-строительній корпоратив "Учитель" (Глеваха, Киевская область). Объединение совладельцев многоквартирного дома "Затышна оселя 25" (Житомир). "Гагаринец" (Харьков).

Данные: "Нафтогаз Украины"

Также отмечается, что к концу июля 374 теплогенерирующих предприятия, покупающих газ у "Нафтогаза", выполнили необходимые для продолжения газоснабжения условия.

Как писали новости "Сегодня", премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украине необходимо полностью подготовиться к отопительному сезону к 1 октября, а цена на газ для потребителей должна быть обоснованной и учитывать текущие благоприятные тенденции на мировом рынке. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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