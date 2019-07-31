В "Нафтогазе" назвали производителей тепла, которые могут остаться без газа

Десять теплогенерирующих предприятий, или 3% от общего количества, не обеспечили уровень расчетов с "Нафтогазом Украины", достаточный для того, чтобы и дальше получать газ. Об этом сегодня, 31 июля, информирует пресс-служба компании.
"Руководствуясь требованиями законодательства, "Нафтогаз" прислал таким должникам письменные сообщения о необходимости самостоятельного прекращения газопотребления с 1 августа 2019 года, если к этому времени соответствующие расчеты не будут осуществлены", – говорится в сообщении.
Если предприятия не выполнят требования, транспортировка и распределение газа таким должникам должны быть прекращены в установленном законодательством порядке.
Пресс-служба перечислила должников:
- Облтеплокоммунэнерго (Чернигов).
- "Броварытепловодоэнергия" (Бровары, Киевская область).
- "Токмак биоэнергия" (Токмак, Запорожская область).
- "Энергия-Тепловодосервис" (Яворов, Львовская область).
- "Специальная энергетическая компания" (Чернигов).
- "Жилсервис плюс" (Харьков).
- "Теплокоммунэнерго маяк" (Винница).
- Жилищно-строительній корпоратив "Учитель" (Глеваха, Киевская область).
- Объединение совладельцев многоквартирного дома "Затышна оселя 25" (Житомир).
- "Гагаринец" (Харьков).
Также отмечается, что к концу июля 374 теплогенерирующих предприятия, покупающих газ у "Нафтогаза", выполнили необходимые для продолжения газоснабжения условия.
Как писали новости "Сегодня", премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украине необходимо полностью подготовиться к отопительному сезону к 1 октября, а цена на газ для потребителей должна быть обоснованной и учитывать текущие благоприятные тенденции на мировом рынке. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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