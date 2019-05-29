В общественных зданиях Украины разрешили подземные многоуровневые паркинги

Новые государственные строительные нормы вступают в силу с 1 июня

Фото: Pixabay

С 1 июня в Украине вступают в силу государственные строительные нормы (ГСН), которые разрешают строительство подземных многоуровневых паркингов в общественных зданиях. Об этом 29 мая информирует пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки могут проектироваться до пяти этажей (к зданиям с условной высотой до 50 метров, то есть до 18 этажей), тогда как автоматизированные подземные паркинги могут иметь до девяти этажей. При этом последние должны быть обеспечены лифтами или подъемниками.

Замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе заявил, что создание удобных подземных паркингов решит проблему недостатка паркомест возле крупных общественных заведений.

"До этого времени проектирование многоуровневых подземных автостоянок не было урегулировано в строительных нормах. Сейчас мы это предусмотрели", – сказал он.

Согласно новым ГСН, въезды и выезды из подземных и подземно-надземных гаражей должны находиться удаленно от окон жилых домов и общественных помещений, а также школ, интернатов, оздоровительных и дошкольных учреждений.

Напомним, новые нормы разработал Украинский научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства. Они заменят старые, которые действовали с 2009 года.

В Минрегионе анонсировали, что в Украине разрешат парковки на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

Также сообщалось, что в Украине разрешат проектировать высотные общественные здания до 150 метров (около 50 этажей), тогда как в действующих нормах максимальная высота, по которой можно проектировать жилые дома и общественные здания, составляет 100 метров.

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