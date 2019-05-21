В Украине разрешат проектировать общественные здания высотой до 150 метров
Изменение содержится в новых государственных строительных нормах
В Украине намерены разрешить проектировать высотные общественные здания до 150 метров, тогда как в действующих нормах максимальная высота, по которой можно проектировать жилые дома и общественные здания, составляет 100 метров.
Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, информирует 21 мая пресс-служба Минрегиона.
В сообщении говорится, что соответствующее изменение содержится в новых государственных строительных нормах (ГСН) "Высотные здания и комплексы", которые уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время. Нормы начнут действовать ориентировочно через три месяца, отмечает пресс-служба.
"Мы расширяем возможности для реализации современных и интересных решений в высотном строительстве. Поэтому в новых ГСН "Высотные здания и комплексы", во-первых, устанавливаем новую максимальную высоту, с которой можно строить высотные общественные здания. Это 150 метров. Во-вторых, вводим возможность проектировать современные высотные комплексы", – заявил Парцхаладзе.
Ранее он рассказал, что новые ГСН об усовершенствовании требований к проектированию убежищ и укрытий вступят в силу 1 августа 2019 года.
Также сообщалось, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.
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