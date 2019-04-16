В Украине готовятся ввести зеленые аукционы для новых поставщиков экологичных киловатт

Стоимость зеленых киловатт в несколько раз выше энергии произведенной традиционными электростанциями

В Украине готовятся ввести зеленые аукционы для новых поставщиков зеленых киловатт. По условиям торгов, электроэнергию государству сможет продать тот, кто предложит самую низкую цену.

За первые три месяца этого года энергетики ввели в эксплуатацию больше мощностей на солнечных и ветровых станциях, чем за весь прошлый год. Стимул развиваться и производить еще больше – "зеленые тарифы". И стоимость зеленых киловатт в несколько раз выше энергии, произведенной традиционными электростанциями.

"Сейчас мы имеем зеленый тариф – это субсидии государства на развитие зеленой энергетики, а мы переходим на модель, которая позволяет найти действительно наиболее эффективную цену за тот или иной вид альтернативной энергетики", – говорит Александр Репкин, председатель наблюдательного совета ООО "Токмак Солар Энерджи".

Речь идет о зеленых аукционах, которые планируют ввести через год. Введение аукционов уже позволило в несколько раз уменьшить стоимость экологических киловатт в других странах.

В частности, в Италии энергия из возобновляемых источников стала дешевле в два с половиной раза. Зеленый тариф сейчас есть в стоимости украинской электроэнергии. Снижение цены зеленых киловатт благодаря аукционам может удешевить украинскую электроэнергию.

"В первую очередь, это конкуренция, поскольку все технические возможности чтобы производить чистую электрическую энергию, но при этом есть уже все экономические возможности, чтобы сделать эту электрическую энергию дешевле, чем она является сегодня", – говорит Сергей Савчук, председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Проведение аукционов – это прозрачное ценообразование, которое должно привлечь инвесторов еще больше денег вкладывать в украинскую возобновляемую энергетику.

Как известно, законопроект о введении зеленых аукционов в первом чтении парламент принял и в настоящее время документ готовят ко второму чтению.

Благодаря зеленым аукционам должно увеличиться и количество киловатт добытых из возобновляемых источников. К 2035 году зеленая энергетика составлять четверть всей производимой в Украине энергии. Пока этот показатель составляет около 2%.

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