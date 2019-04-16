Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

В Украине готовятся ввести зеленые аукционы для новых поставщиков экологичных киловатт

Сегодня, 22:23

Стоимость зеленых киловатт в несколько раз выше энергии произведенной традиционными электростанциями


В Украине готовятся ввести зеленые аукционы для новых поставщиков зеленых киловатт. По условиям торгов, электроэнергию государству сможет продать тот, кто предложит самую низкую цену.

За первые три месяца этого года энергетики ввели в эксплуатацию больше мощностей на солнечных и ветровых станциях, чем за весь прошлый год. Стимул развиваться и производить еще больше – "зеленые тарифы". И стоимость зеленых киловатт в несколько раз выше энергии, произведенной традиционными электростанциями.

"Сейчас мы имеем зеленый тариф – это субсидии государства на развитие зеленой энергетики, а мы переходим на модель, которая позволяет найти действительно наиболее эффективную цену за тот или иной вид альтернативной энергетики", – говорит Александр Репкин, председатель наблюдательного совета ООО "Токмак Солар Энерджи".

Речь идет о зеленых аукционах, которые планируют ввести через год. Введение аукционов уже позволило в несколько раз уменьшить стоимость экологических киловатт в других странах.

В частности, в Италии энергия из возобновляемых источников стала дешевле в два с половиной раза. Зеленый тариф сейчас есть в стоимости украинской электроэнергии. Снижение цены зеленых киловатт благодаря аукционам может удешевить украинскую электроэнергию.

"В первую очередь, это конкуренция, поскольку все технические возможности чтобы производить чистую электрическую энергию, но при этом есть уже все экономические возможности, чтобы сделать эту электрическую энергию дешевле, чем она является сегодня", – говорит Сергей Савчук, председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Проведение аукционов – это прозрачное ценообразование, которое должно привлечь инвесторов еще больше денег вкладывать в украинскую возобновляемую энергетику. 

Как известно, законопроект о введении зеленых аукционов в первом чтении парламент принял и в настоящее время документ готовят ко второму чтению.

Благодаря зеленым аукционам должно увеличиться и количество киловатт добытых из возобновляемых источников. К 2035 году зеленая энергетика составлять четверть всей производимой в Украине энергии. Пока этот показатель составляет около 2%.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Украина, зеленый тариф, зеленые аукционы

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине готовятся ввести зеленые аукционы для новых поставщиков экологичных киловатт". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленые аукционы стартуют, если законопроект проголосуют во втором чтении – Савчук

27 марта, 15:49

Со стартом системы аукционов объекты, которые производят электрическую энергию из солнца и ветра, будут иметь годовую квоту

Дешево и экологично: что даст украинцам законопроект о "зеленых аукционах"

8 февраля, 20:59

Если Закон примут, производители электроэнергии пойдут на аукционы бороться за право продавать энергию украинцам

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Кейт Миддлтон подстроила знакомство с принцем Уильямом

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Российская лыжница Непряева удивит вас своей красотой

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Алена Омаргалиева показала соблазнительную фигуру
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Сегодня, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской

Кудайберген не один такой. В РК восходит новая звезда. Видео