В Украине планируют избирательно повысить тарифы на "свет": Оржель раскрыл детали

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Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины намерено в перспективе отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей (режим специальных обязательств, ПСО), рассматривая в качестве первого этапа повышение тарифа для наиболее крупных бытовых потребителей до уровня II класса промышленных потребителей.

"Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО", – сказал министр Алексей Оржель.

"В частности, мы рассматриваем и изучаем возможность, что значит приведение цены к реальной рыночной – ко II классу напряжения – для тех бытовых потребителей, которые потребляют намного больше, чем другие", – добавил глава Минэкоэнерго.

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Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство.

"Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше", – уточнил он.

Глава Минэкоэнерго также напомнил, что с 1 января 2020 года Украина на рынке газа отказывается от режима ПСО.

Как известно, в Украине тарифы на э/э для домохозяйств по состоянию на начало 2019 года покрывали ее себестоимость (производства и распределения) лишь на 46,2%, что ниже показателя годичной давности – 51,7%.

Также ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и промышленности, и тарифы для населения неизбежно вырастут.

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