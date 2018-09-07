В Украине сохранится механизм выплаты субсидий – Гройсман

Действующий механизм начисления и выплаты субсидий будет работать и в дальнейшем. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

"С начала нового отопительного сезона мы сделаем все, чтобы через механизм субсидий защитить каждого гражданина Украины. Всех, кто нуждается в этой помощи... Для меня это ключевой вопрос – защитить тех, кто в этом нуждается, как бы ни менялись цены [на топливо и коммунальные услуги]", – отметил Гройсман.

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Вместе с тем премьер подчеркнул, что также необходим процесс верификации субсидиантов.

"Мы провели "инвентаризацию". Только первый анализ показал, что только в Киевской области 20 тыс. человек получают двойные субсидии. Мы не имеем права закрывать глаза на эти злоупотребления", – заявил Гройсман.

Напомним, с 1 мая в Украине значительно урезали количество тех, кто пользовался субсидиями. В правительстве мотивировали нововведения необходимостью лишить государственных компенсаций тех, кто скрывает свои доходы.

В целом в этом году украинцам уже выдали в два раза меньше субсидий, нежели в прошлом. Так, в период с января по июль 2018 г. выплаты получило около 2,6 млн украинских семей, что на 50% меньше, чем было за аналогичный период в 2017 г. К тому же, если в прошлом году средний размер субсидии составлял 300 грн, то сейчас он уменьшился до 200 грн.

Госстат сообщает, что в январе-июле 2018 г. всего было назначено 734 млн грн субсидий для домохозяйств, в то время, как в 2017 г. эта сумма составляла чуть больше 3 млрд грн.

В то же время, в Украине стартовали выплаты по сэкономленным субсидиям: