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В украинских городах за счет инвесторов модернизируют системы отопления

Сегодня, 22:15

ДТЭК ЕСКО реализовала порядка 11 проектов в бюджетной сфере

В украинских городах за счет инвесторов модернизируют системы отопления ЖКХ ДТЭК ЕСКО реализовала порядка 11 проектов в бюджетной сфере

Детям – тепло, а педагоги тратят меньше денег. Такие результаты дает замена систем отопления учебных заведений. Сделать модернизацию можно за счет инвесторов, без расходов из местных бюджетов.

Жкрналисты узнали, как это работает.

В школе так тепло, что даже зимой часть детей здесь в одежде с коротким рукавом. Несколько лет назад бучанский горсовет совместно с компанией Теплокоммунсервис решили экономить на отоплении заведения. Тогда тариф на газ был ниже, чем сейчас, но чиновники посчитали – отапливать школу дровами дешевле.

"Проектные работы начались в 2013 году. Средства были предоставлены грантом Европейского банка реконструкции и развития. Постепенно деньги отдавались, котельная была полностью реконструирована", – говорит Евгений Поломаренко, главный инженер теплоснабжающей компании.

В покровской гимназии в Донецкой области также заменили систему отопления. Денег только из бюджета городу на такой проект не хватило бы. Помог инвестор – ДТЭК ЭСКО.

Энергосервисная компания еще и установила умные приборы.

"Регулируется температура по всем классным комнаты и исключается уже фактор человеческий. Не нужно бесконечно что-то убавлять-прибавлять в системе отопительной, дает нам возможность сегодня стабильно работать", – делится Нина Аверьянова, директор покровской многопрофильной гимназии.

Специалисты все работы выполнили под ключ. Сами провели аудит, рассчитали энергозатраты и спланировали, что надо менять, чтобы стало тепло и комфортно. Так же в Покровске модернизировали еще два детсада. На этот проект не потрачена ни одна бюджетная копейка.

"ЭСКО договора, они эффективны и признаны во всем мире. Это позволяет получать экономию, не вкладывая своих средств", – говорит Руслан Требушкин, мэр Покровска.

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"Нами уже реализовано порядка 11 проектов в бюджетной сфере. Инвестируя свои средства, мы повышаем с одной стороны энергоэффективность этих объектов, таким образом давая возможность им сэкономить на энергоресурсах и тем самым внося свой вклад в энергонезависимость нашей страны", – подчеркивает Евгений Бушма, директор ДТЭК ЕСКО.

Энергосервисные компании в Украине – конкуренты между собой. Кто предлагает лучшие условия и большую экономию заведениям – те и получают работу.

"Уменьшают потребление энергетических ресурсов. На какой-то процент, как правило это 50, 60 даже процентов, мы видим и возврат инвестиций этой компании, он происходит только за счет этой экономии. Если экономии от базовой линии нет – то энергосервисной компании не из чего забрать средства", – отмечает Сергей Савчук, председатель Госэнергоэффективности.

Всего в Украине бюджетные учреждения заключили более 200 договоров с ЭСКО компаниями на 200 миллионов гривен.

Как мы уже писали, ДТЭК установила почти 90 тысяч "умных" счетчиков. Чтобы платить за электричество меньше, стоит такие энергорасходные приборы, как стиральная или посудомоечная машина, обогреватели и т.д., включать ночью. Но только, если у вас двухтарифный, так называемый "умный", счетчик.

Также сообщалось, что в Давосе признали – Украину реально сделать энергонезависимой. Примером для инвесторов является компания ДТЭК, которая показала, как достичь независимости от иностранных энергоресурсов.

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Тег видео, отопление, энергонезависимость, энергоэффективность, ДТЭК ЭСКО

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