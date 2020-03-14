Юристы рассказали, что делать с большими платежками за коммуналку

Платежки с огромными цифрами могут прийти из-за того, что в квартире отсутствуют счетчики, либо же их показания не вовремя передают

За коммунальные услуги украинцам могут прийти платежки с нереальными суммами. Эксперты отмечают, что чаще всего так происходит из-за отсутствия в квартире счетчика, либо же из-за того, что показания счетчиков передавали не вовремя. Также это могут быть различные сбои в работе поставщиков услуг.

Если вам все же пришла фантастическая платежка за газ, воду или же свет, не стоит паниковать – вероятнее всего, во всем можно разобраться.

"В первую очередь, конечно, следует обратиться к поставщику, который насчитал вам такие суммы (будь это электроэнергия, природный газ или вода). И общаться непосредственно с ним. Например, поставщик газа насчитал штрафные санкции с учетом всей отапливаемой площади квартиры или частного дома, но реально отапливается половина – требуем перерасчета", – поясняет Евгений Ляшук, адвокат ЮКК "Де-Юре".

Если поставщик все же не идет на контакт, тогда придется обращаться в суд. Также можно написать жалобу в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей и Антимонопольный комитет, но такие действия должны быть обоснованы.

"В судах нет однозначной практики по таким вопросам. Каждое дело и каждая ситуация уникальны. Если вы точно уверены в своей правоте и имеете хорошую доказательственную базу – суд будет на вашей стороне. Предупреждаю: процесс длительный", – добавил Ляшук.

В том случае, если платежки вам приходят, а фактически услуги так и не поставляются, тогда потребитель имеет полное право вызвать того, кто предоставляет ему коммунальные услуги, для проверки качества этих же услуг.

"По результатам проверки качества предоставления коммунальных услуг составляется акт-претензия, который подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги. Исполнитель коммунальной услуги в течение 5 рабочих дней решает вопрос об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, или направляет потребителю обоснованный письменный отказ в удовлетворении его претензии. В случае непредоставления исполнителем ответа в установленный срок, претензии потребителя считаются признанными таким исполнителем", – говорит Евгений Козелько, юрист, адвокат ЮК "Тарасов и партнеры". В тренде "Коррупционный клещ": Зеленский и Шмыгаль объявили о ликвидации ГАСИ

Если же тот, кто предоставляет коммунальные услуги, так и не прибыл для проверки, акт подписывают соседи и направляют его исполнителю коммунальной услуги заказным письмом.

В том случае, если у вас дома создано ОСМД, тогда сначала следует обратиться именно к управителю ОСМД, а потом уже решать вопросы с поставщиками услуг.

Поэтому не стоит пугаться огромных платежек, ведь это может быть даже обычный сбой в программе. Следует спокойно обратиться к поставщикам услуг или же к главе вашего ОСМД и все выяснить. Если же проводить перерасчет коммунальщики отказываются, тогда можно написать жалобу в Госпотребслужбу и обратиться непосредственно в суд, но тут уже придется запастись временем и терпением.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Огромные платежки за коммуналку: почему могут прийти и что с ними делать".

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