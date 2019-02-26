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Альткоины станут никому не нужным хламом – трейдер Питер Брандт

Сегодня, 04:45

Также, по мнению Брандта, цена первой криптовалюты может достичь отметки $67 193

Альткоины станут никому не нужным хламом – трейдер Питер Брандт Криптовалюта Также, по мнению Брандта, цена первой криптовалюты может достичь отметки $67 193

Известный трейдер Питер Брандт, предвидевший падение биткоина на 80% еще в январе прошлого года, сравнил альткоины с популярными в 1990-е годы игрушками Beanie Babies.

"У многих есть любимый альткоин. Это напоминает мне ажиотажный спрос на Beanie Babies в былые времена. И многие из этих любимчиков окажутся во все той же куче хлама в гараже", – написал в Твиттер Питер Брандт.

Мягкие игрушки Beanie Babies появились в 1986 году, но огромной популярностью начали пользоваться в середине 1990-х, став предметом коллекционирования. Однако вскоре хайп прошел и этот "финансовый актив" значительно потерял в цене.

Также, по мнению Брандта, цена первой криптовалюты достигнет отметки $67 193 если общая стоимость предложения BTC сравняется со стоимостью 33 тысяч тонн золота, хранящегося в резервах центральных банков.

Что касается текущей ситуации с BTC, то трейдер считает, что по аналогии с периодом 2013-2016 гг предстоит еще одна нисходящая коррекция. Затем начнется либо новое бычье ралли, либо "просто прыжок дохлой кошки".

Ранее мы писали, что криптовалюту Tron лихорадит из-за грядущего хардфорка. TRX занимает девятое по капитализации среди всех криптовалют мира.

Напомним, ранее эксперты оценили почти сотню криптовалют по технологии и распространению, а также соотношению риска и прибыли. Криптовалюта Tron получила рейтинг B-, попав в одну категорию с Bitcoin, Ethereum и Ripple, которым не удалось стать лучшими.

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Тег биткоин, криптовалюта

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