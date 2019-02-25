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Криптовалюту Tron лихорадит из-за грядущего хардфорка

Сегодня, 09:14

TRX занимает девятое по капитализации среди всех криптовалют мира

Фото: Marco Verch / Flickr
Фото: Marco Verch / Flickr.
Криптовалюту Tron лихорадит из-за грядущего хардфорка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/395/9cb/5c73959cb7c54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/395/9cb/5c73959cb7c54.jpg Криптовалюта TRX занимает девятое по капитализации среди всех криптовалют мира

Девятая по капитализациикриптовалюта Tron (TRX), которую начал принимать к оплате Pornhub, поднялась в цене на 7,4% за сутки, а после – снизилась на 7,65%. Как пояснил CEO проекта Джастин Сан, росту поспособствовало объявление о предстоящем 28 февраля хардфорке и обновлении протокола до версии 3.5.

При этом с конца января, когда цена TRX превысила 0,03 доллара, а капитализация - 2 млрд долларов, средневзвешенный курс монеты заметно упал. На момент публикации TRX торгуется в районе 0,024 доллара, капитализация составляет 1,62 млрд долларов. То есть курс Tron просел после резкого роста.

Курс Tron (TRX)

По словам Сана, новая версия TRX будет включать в себя, в частности, новые возможности мультиподписей и управления аккаунтами, 50-процентное улучшение производительности и использования ресурсов, повышение безопасности виртуальной машины и событийный сервер для децентрализованных приложений (Dapps), передает Forklog.

"В последнее время мы получали множество запросов от хедж-фондов, профессиональных инвесторов и финансовых учреждений. С обновлением 3.5 и партнерством с BitGo мы готовы" — отметил Сан.

Напомним, ранее эксперты оценили почти сотню криптовалют по технологии и распространению, а также соотношению риска и прибыли. Криптовалюта Tron получила рейтинг B-, попав в одну категорию с Bitcoin, Ethereum и Ripple, которым не удалось стать лучшими.

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Тег курс, криптовалюта, хардфорк, TRX, Tron

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