Криптовалюту Tron лихорадит из-за грядущего хардфорка
TRX занимает девятое по капитализации среди всех криптовалют мира
Девятая по капитализациикриптовалюта Tron (TRX), которую начал принимать к оплате Pornhub, поднялась в цене на 7,4% за сутки, а после – снизилась на 7,65%. Как пояснил CEO проекта Джастин Сан, росту поспособствовало объявление о предстоящем 28 февраля хардфорке и обновлении протокола до версии 3.5.
При этом с конца января, когда цена TRX превысила 0,03 доллара, а капитализация - 2 млрд долларов, средневзвешенный курс монеты заметно упал. На момент публикации TRX торгуется в районе 0,024 доллара, капитализация составляет 1,62 млрд долларов. То есть курс Tron просел после резкого роста.
Курс Tron (TRX)
По словам Сана, новая версия TRX будет включать в себя, в частности, новые возможности мультиподписей и управления аккаунтами, 50-процентное улучшение производительности и использования ресурсов, повышение безопасности виртуальной машины и событийный сервер для децентрализованных приложений (Dapps), передает Forklog.
"В последнее время мы получали множество запросов от хедж-фондов, профессиональных инвесторов и финансовых учреждений. С обновлением 3.5 и партнерством с BitGo мы готовы" — отметил Сан.
Напомним, ранее эксперты оценили почти сотню криптовалют по технологии и распространению, а также соотношению риска и прибыли. Криптовалюта Tron получила рейтинг B-, попав в одну категорию с Bitcoin, Ethereum и Ripple, которым не удалось стать лучшими.
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