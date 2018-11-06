AMD выпустит восемь новых устройств для майнинга биткоина

Производитель процессоров и видеокарт AMD заключил партнерство с компаниями Sapphire, ASROCK, ASUS, MSI, Biostar, TUL и Rajintek для совместного выпуска новых устройств для майнинга биткоина и других криптовалют, пишет 8btc.

Всего партнеры представят восемь оборудований для майнинга. В частности, в продажу поступят "ориентированное на стабильность" решение под названием ASUS I, модель SAPPHIRE INCA CS-14 Series с 14 видеокартами AMD Radeon RX 470, устройство Rajintek Customizable Plug and Play Solutions с 10 видеокартами AMD Radeon и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Стартап Pundi X представил блокчейн-смартфон XPhone



Новые устройства предназначены для увеличения прибыли майнеров, предпочитающих добывать криптовалюту при помощи видеокарт. Цены на оборудования пока неизвестны.

Отметим, несмотря на падение продаж видеокарт для майнинга, AMD по-прежнему делает ставку на криптоиндустрию. В октябре представители компании опубликовали отчет, в котором говорится, что продажи популярных среди майнеров видеокарт неуклонно падают.

В то же время ведущий производитель видеокарт и чипов Nvidia объявил о своем решении перестать ориентироваться на индустрию биткоина и криптовалют, назвав в качестве главной причины низкую доходность, которую ей приносит это направление.

Как сообщалось, Samsung присоединился к выпуску нового поколения майнинговых чипов. Squire предприняла ряд шагов в криптовалютной индустрии за последнее время.

Напомним, в Армении открыли крупнейший в мире дата-центр с тремя тысячами майнинг-машин. Инвесторы вложили в майнинговый проект 50 млн долларов.

Также мы писали, что крупные майнеры не унывают, несмотря на снижение криптовалютного рынка. Генри Монсон считает, что индустрия майнинга входит в стадию консолидации по мере своего взросления.