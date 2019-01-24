Binance открыла внебиржевую площадку для обмена криптовалют
Минимальный объем сделки составляет 20 биткоинов
Криптовалютная биржа Binance присоединилась к всеобщему течению последнего времени и в эту среду объявила об открытии собственного внебиржевого сервиса.
В отличие от предложения некоторых других компаний в этом пространстве, OTC-площадка Binance позволит осуществлять обмен исключительно между криптовалютами без привлечения фиата, но делать это с большими объемами, чем позволяет основной стакан биржи.
Binance не уточняет, какие именно активы будут торговаться на новой платформе, лишь сообщая о доступности "множества криптовалют, представленных на бирже". Списание и зачисление средств будет осуществляться напрямую через основные счета пользователей на бирже.
Для получения доступа к OTC-платформе пользователю необходимо иметь верифицированный счёт и связаться с биржей через e-mail tradedesk1@binance.com. Минимальный объем сделки составляет 20 биткоинов.
В качестве основных преимуществ заключения сделок на своей OTC-платформе Binance называет все то, чем могут похвастаться аналогичные сервисы конкурирующих компаний: возможность быстрого обмена крупного объема криптовалют и предварительного определения цены исполнения, а также приватность, которая обеспечивается заключением сделок вне основной книги заявок.
К настоящему моменту собственные внебиржевые сервисы успел открыть целый ряд криптовалютных фирм, в том числе Bittrex, Coinbase, OKEx, Huobi, Circle, itBit, Kenetic Capital, Genesis Trading и SFOX.
Накануне мы писали, что швейцарский банк открыл сервис криптовалютных переводов. Также банк предлагает услугу хранения криптовалют, которая прошла проверку сторонних аудиторов.
Ранее биткоин-биржа Binance призвала резидентов Ирана вывести средства. Ранее Binance закрывала счета пользователей, предоставлявших иранские паспорта для прохождения KYC-процедуры.
Напомним, YouTube приносит биржам криптовалют наибольший трафик. Видеохостинговый сервис с большим отрывом превосходит такие популярные среди криптовалютных трейдеров площадки для общения, как Twitter и Reddit.
Вы сейчас просматриваете новость " Binance открыла внебиржевую площадку для обмена криптовалют". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Швейцарский банк открыл сервис криптовалютных переводов
Также банк предлагает услугу хранения криптовалют, которая прошла проверку сторонних аудиторов
Возвращение Берлускони и теракт в Колумбии: ТОП-5 главных новостей мира
В Гданьске душевнобольной убил мэра города, а в России опять столкнулись два истребителя