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Binance открыла внебиржевую площадку для обмена криптовалют

Сегодня, 05:41

Минимальный объем сделки составляет 20 биткоинов

Фото: BitNovosti.com
Фото: BitNovosti.com.
Binance открыла внебиржевую площадку для обмена криптовалют //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/918/d46/5c4918d46ff1c.png //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/918/d46/5c4918d46ff1c.png Криптовалюта Минимальный объем сделки составляет 20 биткоинов

Криптовалютная биржа Binance присоединилась к всеобщему течению последнего времени и в эту среду объявила об открытии собственного внебиржевого сервиса.

В отличие от предложения некоторых других компаний в этом пространстве, OTC-площадка Binance позволит осуществлять обмен исключительно между криптовалютами без привлечения фиата, но делать это с большими объемами, чем позволяет основной стакан биржи. 

Binance не уточняет, какие именно активы будут торговаться на новой платформе, лишь сообщая о доступности "множества криптовалют, представленных на бирже". Списание и зачисление средств будет осуществляться напрямую через основные счета пользователей на бирже.

Для получения доступа к OTC-платформе пользователю необходимо иметь верифицированный счёт и связаться с биржей через e-mail tradedesk1@binance.com. Минимальный объем сделки составляет 20 биткоинов.

В качестве основных преимуществ заключения сделок на своей OTC-платформе Binance называет все то, чем могут похвастаться аналогичные сервисы конкурирующих компаний: возможность быстрого обмена крупного объема криптовалют и предварительного определения цены исполнения, а также приватность, которая обеспечивается заключением сделок вне основной книги заявок.

К настоящему моменту собственные внебиржевые сервисы успел открыть целый ряд криптовалютных фирм, в том числе Bittrex, Coinbase, OKEx, Huobi, Circle, itBit, Kenetic Capital, Genesis Trading и SFOX.

Накануне мы писали, что швейцарский банк открыл сервис криптовалютных переводов. Также банк предлагает услугу хранения криптовалют, которая прошла проверку сторонних аудиторов.

Ранее биткоин-биржа Binance призвала резидентов Ирана вывести средства. Ранее Binance закрывала счета пользователей, предоставлявших иранские паспорта для прохождения KYC-процедуры.

Напомним, YouTube приносит биржам криптовалют наибольший трафик. Видеохостинговый сервис с большим отрывом превосходит такие популярные среди криптовалютных трейдеров площадки для общения, как Twitter и Reddit.

биржа, криптовалюта, Binance

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Источник:

TTRCoin

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