Биткоин держит курс: проблемы криптовалюты Facebook не смогли надавить на рынок

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

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Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 21 октября, растут в цене, несмотря на попытки Франции, Германии и Италии запретить использование цифровой валюты Libra от Facebook в Европе. При этом ранее от Libra отказались MasterCard, Visa и eBay.

Так, по данным Libertex, курс Bitcoin по состоянию на 9:00 за сутки рос на 3,99% – до 8 278 долларов, при капитализации 143,5 млрд долларов.

Ethereum, как сообщили сайту "Сегодня" аналитики Forex Club, к этому времени дорожал на 2,15% – до 175,05 доллара, с капитализацией 18,9 млрд долларов. XRP за сутки поднялся в цене на 0,76% – до 0,2901 доллара, при капитализации 12,5 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,28% – до 54,3 доллара, с капитализацией 12,5 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 217,1 млрд долларов.

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По прогнозам аналитиков, рынок в ближайшее время продолжит свое восходящее движение.

"Bitcoin может подорожать до 8400 долларов, Ethereum – до 180 долларов, XRP – до 0,3 доллара, Litecoin – до 55 долларов", – отметили специалисты Forex Club.

Напомним, ранее на курс биткоина давили трудности с криптовалютой Telegram, которой заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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