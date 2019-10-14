Трудности с криптовалютой Telegram ударили по биткоину

/ Фото: Getty Images

Реклама

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 14 октября, снижаются в цене на фоне сообщения о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила выпуск криптовалюты Telegram, отмечают аналитики Forex Club.

На этом фоне курс Bitcoin по состоянию на 10:47, по данным Libertex, составил 8229 долларов, при капитализации 1148,86 млрд долларов.

Читайте также: Нью-Йоркская биржа запустила торговлю фьючерсами на биткоин

Ethereum, по данным CoinMarketCap, торгуется на уровне 183,75 доллара с капитализацией 19,87 млрд долларов. Litecoin – до 57,18 доллара при капитализации 3,63 млрд долларов.

При этом XRP (Ripple) укрепился сразу на 4,18%, до 0,289 доллара после того, как криптобиржа Binance сообщила о выпуске нового токена XRP-BF2 на блокчейне Binance Chain, обеспеченного реальными активами XRP и предназначенного для торговли на децентрализованной платформе Binance DEX.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 225,95 млрд долларов.

"Рынок в ближайшей перспективе перейдет к росту: Bitcoin может подорожать – до 8500 долларов, Ethereum – до 185 долларов, XRP – до 0,29 доллара, Litecoin – до 58 долларов", – прогнозируют аналитики Forex Club.

Напомним, ранее на курс биткоина также давили проблемы с криптовалютой Facebook. Власти США уверены, что Libra должна соответствовать самым жестким стандартам. А создатели Libra уже пообещали, что не будут запускать проект без согласования с властями.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама