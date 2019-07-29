Вслед для биткоином растут в цене и другие криптовалюты

/ Фото: AFP

Биткоин дорожает: на курс повлияли новости из США и Венесуэлы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Bitcoin%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Bitcoin%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 2019-07-29T12:19:00+03:00 Криптовалюта Вслед для биткоином растут в цене и другие криптовалюты

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 29 июля, дорожают на фоне сообщений о том, что власти США требуют от владельцев цифровых активов предоставить им отчет о доходах, чтобы в дальнейшем обложить их налогами. При этом на прошлой неделе курс биткоина снижался.

Сегодня к 9:30, по данным Libertex, вырос до 9591 доллара при капитализации 171,5 млрд долларов. По данным ConDesk, к 12:00 курс немного снизился – до 9541 доллара, однако общая тенденция к росту сохраняется.

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Общая капитализация рынка криптовалют достигла 265,8 млрд долларов. Ethereum за сутки подорожал на 0,9% – до $211,9, с капитализацией 22,7 млрд долларов. Litecoin повысился на 0,54% – до 90,4 доллара, при капитализации 5,7 млрд долларов. XRP понизился на 0,03% – до 0,3113 долларов, с капитализацией 13,3 млрд долларов.

Как объяснили аналитики Forex Club, поддержку Bitcoin и другим криптовалютам также оказала информация о том, что Венесуэла начала обходить санкции США с помощью криптовалюты. Кроме того, Bitcoin будет принимать для оплаты общественный транспорт в Бразилии.

По прогнозам аналитиков, в ближайшее время криптовалюты будут стабильны. Bitcoin продолжит двигаться вблизи уровня 9500 долларов, Ethereum – 210 долларов, XRP – 0,31 доллара, Litecoin – 90 долларов.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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