Биткоин-майнеры активно скупают б/у оборудование и делают ставку на гидроэлектроэнергию
Майнеры рассчитывают на крайне низкие тарифы
Китайские майнеры начали скупать использованное оборудование для добычи криптовалют и заключать сделки с операторами ферм, делая ставку на то, что к лету у гидроэлектростанций накопятся существенные резервы. Они рассчитывают на крайне низкие тарифы, сообщает CoinDesk.
Так, самые выгодные тарифы ожидаются в провинциях Сычуань и Юньнань на юго-западе страны. По данным оператора шести ферм Hashage, летом цена на киловатт/часа должна составлять порядка 0,25 юаня ($0,037).
CEO Hashage Сюн Ченг сообщил, что индивидуальные майнеры и крупные игроки уже выразили готовность разместить более 1 млн устройств. При этом первые готовы размещать от 1000 до 3000 майнеров, а вторые вплоть до десятков тысяч.
Отметим, что больше всего интереса проявляют предприниматели из провинций Внутренняя Монголия и Синьцзян, где цена киловатт/часа составляет 0,35 юаня ($0,052).
Одновременно с этим Ченг подтвердил, что в Китае разрастается рынок б/у майнеров. Подержанная модель Antminer S9, например, торгуется в диапазоне от $100 до $200. Некоторые альтернативные продавцы предлагают якобы новые S9 за $300, хотя на официальном сайте Bitmain единица оборудования все еще стоит $450.
Представители майнинг пула Bixin назвали Antminer S9 своего рода автоматом АК-47, поскольку модель демонстрирует лучшее соотношение производительности и стоимости обслуживания в нынешних условиях.
В Hashage также намерены купить и разместить 20 тысяч б/у ASIC-устройств. Ченг уверен, что хешрейт биткоина к лету существенно вырастет. На данный момент, по данным Blockchain.com, он составляет 41,3 EH/s.
Добавим, что совокупный доход биткоин-майнеров в феврале составил $195 млн, просев на 10% по сравнению с предыдущим месяцем и достигнув 19-месячного минимума. Тем не менее валовая маржа продемонстрировала рост с начала 2019 года, что благоприятно отразилось на чистой прибыли майнеров.
Ранее мы писали, что Nvidia могла намеренно занизить финансовые показатели в майнинговом секторе. Аналитик Митч Стивс пришел к выводу, что Nvidia могла занизить свои финансовые показатели.
Также напомним, что BloqLabs создаст платформу для автоматизированной добычи криптовалют. Компания приглашает к бесплатному бета-тестированию всех желающих.
Кроме того, мы писали, что скрытый майнинг стал трендом 2018 года. Хакеры активизировались, опасность для пользователей растет.
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