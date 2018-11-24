Биткоин может закончить 2019 год в промежутке 15 000 – 20 000 долларов – эксперт

Коммерческий директор крипто-процессингового сервиса BitPay Сонни Сингх считает, что биткоин может закончить 2019 год между $15 000 и $20 000. Об этом он заявил в разговоре с Bloomberg.

В то время как биткоин теряет 32% своей стоимости за последний месяц, Сингх заявляет, что ожидает очередного скачка цены, когда крупные финансовые учреждения, такие как Fidelity и Intercontinental Exchange (ICE), начнут запускать свои крипто-инвестиционные продукты в следующем году.

Помимо позитивного влияния традиционных финансовых учреждений, Сингх возлагает большие надежды на структурные преобразования самой отрасли криптовалют, такие как возможное IPO американской крипто-компании Coinbase.

По его прогнозу, следующий год готовит для криптовалютной индустрии "незабываемые моменты", а именно запуск криптоваюлютного торгуемого на бирже фонда (ETF) компанией "типа Blackrock" или привлечение новых клиентов продуктом Fidelity, который составит конкуренцию "всяким BitPay и Coinbase".

"Биткоин отличается от всего остального как ночь ото дня. Биткоин – бандит с огромным сетевым эффектом, на базе которого традиционные финансовые учреждения создают свои продукты. Другие криптовалюты понятия не имеют о том, что будет происходить с ними в будущем", – добавил он.

Сингх также обратил внимание на то, что "рынок ICO в настоящее время, скорее, мёртв", и допустил, что вмешательство Комиссии по ценным бумагам и биржам США в это пространство не окажет положительного влияния на его перспективы.

Таким образом, Сингх разделяет озвучиваемую далеко не в первый раз точку зрения о том, что институционализация сектора криптовалют может стать фактором его дальнейшего роста. Ранее похожую позицию в своём отчёте обозначил аудитор KPMG.

Напомним, курс Bitcoin снижается – криптовалюта опустилась ниже психологической отметки в 5000 долларов. Биткоин не стоил так мало с начала октября 2017 года – периода, который предшествовал бурному подорожанию криптовалюты.

Общая капитализация рынка цифровых денег сократилась до 152,2 млрд долларов, биткоина – до 81 млрд долларов. 16 ноября рыночная капитализация биткоина упала ниже 100 млрд долларов впервые с 29 октября. Правда, тогда откат случился за сутки, а теперь держится ниже психологической отметки уже четвертый день.

Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнингового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" Кушнирук также пояснял, с чем может быть связан обвал курса биткоина.