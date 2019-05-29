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"Биткоин по 20 тысяч долларов в 2019 году — это консервативный прогноз" – OKEx

29 мая, 21:29

Большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов, – считает Чунг

Фото: Pixabay

Глава операционного отдела криптовалютной биржи OKEx Энди Чунг убежден, что цена биткоина вновь достигнет отметки в 20 тысяч долларов уже в этом году.

По его мнению, большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов, несмотря на то, что ее котировки всего за три месяца взлетели на 180%.

"20 тысяч долларов — это консервативный прогноз цены биткоина в 2019 году, как я и говорил ранее. Ралли не прекратится, так как все больше институциональных инвесторов приходят на рынок, а в 2020 году еще состоится халвинг. Мы очень рады быть свидетелями такого бычьего тренда, и я жду когда биткоин достигнет новых вершин, которых он заслуживает. Биткоин — не просто монета. Это дух, поддерживающий всю индустрию", — заявил Чунг.

Крупные инвесторы, по всей видимости, действительно наращивают позиции по биткоину. Так, ранее аналитики Diar опубликовали отчет, согласно которому число кошельков, на которых хранится от 1000 до 10000 BTC за последние девять месяцев существенно возросло.

Как сообщалось, курс биткоина взлетел до максимума за год. Эксперты объяснили, почему криптовалюта подорожала.

Ранее на курс криптовалют давила ситуация со взломом бирж. Однако с 15 мая биткоин-биржа Binance возобновила торговые операции и ввод средств.

Напомним, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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Тег прогноз, биткоин, криптовалюта

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