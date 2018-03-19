"Большая двадцатка" взялась за криптовалюты

Министры финансов 22 стран и 17 руководителей центральных банков G20 обсудят ключевые вопросы мировой экономики, сделав акцент на контроле за криптовалютами и развитии цифровых финансовых технологий.

Кибербезопасность и цифровизация экономики, а также регулирование финансовых технологий были впервые внесены в повестку дня встречи G20 на уровне министров. В фокусе – долгосрочные риски для финансовой стабильности, связанные с бурным развитием цифровых валют.

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Кроме того, делегаты обсудят снижение рисков, связанных со стремительным развитием и внедрением инноваций в финансовой сфере и их эффективность для экономического роста.

Встреча министров финансов и глав центробанков состоится в Буэнос-Айресе в рамках подготовки к проведению саммита G20, который пройдет в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря. В этом году председателем G20 является Аргентина.

В мире набирает обороты тенденция к введению все более жесткого контроля над крипторынком, например:

в США с 1 января ввели налоги на обмен биткоинов;

Еврокомиссия призвала финансовых регуляторов срочно обновить правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалют;

самый крупный криптовалютный рынок - Южная Корея - ужесточил правила торговли на криптобиржах ,

Китай намерен запретить майнинг биткоинов из-за опасений по поводу избыточного потребления электроэнергии и финансовых рисков. Также китайским инвесторам "отрежут" доступ к иностранным криптовалютным биржам;

власти Индии пообещали "принять любые меры по искоренению использования криптоактивов в качестве платежной системы";

банкам Таиланда запретили любые операции с криптовалютами из-за того, что они могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег;

из-за того, что они могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег; во Франции онлайн-платформам теперь требуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах.

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