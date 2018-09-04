Хакеры вымогали 30 000 грн в криптовалюте за доступ к взломанному Instagram-аккаунту

Сегодня, 05:54

Вредоносное ПО обеспечивало хакерам несанкционированный доступ к аккаунту пользователей соцсети


Фото: cyberpolice.gov.ua

Фото: cyberpolice.gov.ua

Фото: cyberpolice.gov.ua

Киберполиция Украины задержала мошенников, которые за восстановление доступа к Instagram-аккаунту вымогали от 15 000 до 30 000 гривен в криптовалюте. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Злоумышленники отправляли жертвам письма с вирусом якобы от службы поддержки Instagram. Вредоносное ПО обеспечивало хакерам несанкционированный доступ к аккаунту пользователей соцсети. Далее злоумышленники блокировали доступ к страницам с целью вымогательства.

Мошенники преимущественно выбирали аккаунты с количеством подписчиков свыше 15 тысяч. Известно, что от действий киберпреступников пострадали более тысячи граждан Украины и других стран.

В ходе обыска по месту жительства одного из участников схемы правоохранители изъяли компьютерную технику для проведения экспертизы.

Открыто уголовное производство по факту несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и мошенничества. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Работники Киевского управления Департамента киберполиции совместно со следователями Голосеевского управления столичной полиции, за процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №1, провели санкционированные обыски по месту жительства одного из участников группы. В ходе обыска полицейские изъяли компьютерную технику, уже направлено на проведение всех необходимых экспертиз.

Напомним, в Запорожье задержали группировку хакеров во главе с россиянином. Преступники пытались грабить интернет-пользователей.

Также мы писали, что в самой свежей версии Android 9.0 специалисты по безопасности нашли критическую уязвимость. Об этом заявила компания Nightwatch Cybersecurity из США, занимающаяся исследованиями в области кибербезопасности.
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Источник:

"Сегодня"

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