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Иран запустил криптовалюту ради обхода санкций

Сегодня, 16:22

Над выпуском национального цифрового актива работали сразу несколько банков

Фото: Getty Images
Иран запустил криптовалюту ради обхода санкций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/84a/a3c/5c584aa3cd3c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/84a/a3c/5c584aa3cd3c6.jpg Криптовалюта Над выпуском национального цифрового актива работали сразу несколько банков

Власти Ирана запустили обеспеченную золотом криптовалюту PayMon для обхода международных санкций. Над ее выпуском работали банки Parsian Bank, Bank Pasargad, Bank Melli Iran и Bank Mellat, актив будет представлен на внебиржевой платформе Fara Bourse.

Как сообщает пишет CryptoGlobe, изначально будет выпущен 1 млрд токенов PayMon. Они будут использоваться для токенизации активов финансовых учреждений и уменьшения негативных последствий для экономики страны после отключения от межбанковской системы SWIFT.

Ранее СМИ сообщали, что центральный банк Ирана готовится ввести запрет на использование цифровых денег, которые не получили одобрение местного финансового регулятора. Отмечалось, что граждан будет введены ограничения, чтобы они не смогли хранить средства на сумму свыше 10 тыс. долларов не на банковских счетах.

Напомним, Иран – уже не первая страна, которая создает национальную криптовалюту для обхода санкций. Например, тоталитарные власти в Венесуэле запустили криптовалюту El Petro, чтобы обойти финансовые ограничения, введенные США и Европейским Союзом. Эта криптовалюта также имеет реальное обеспечение – только не золотом, как у Ирана, а нефтью.

При этом аналитики ранее опубликовали ТОП-10 необычных "подкреплений" для криптовалюты.

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Тег Иран, санкции, криптовалюта, SWIFT, криптовалюты, PayMon

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