Коронавирус развернул курс биткоина: озвучен прогноз

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 15 июня, снижаются в цене на фоне падения сырьевых и финансовых рынков. Рынки негативно реагирует на рост числа заразившихся коронавирусом в США и Китае. Инвесторы опасаются нового витка кризиса из-за второй волны пандемии.

Курс Bitcoin за сутки, по данным Libertex, подешевел на 2,71% – до 9129 доллара, при капитализации 169,6 млрд долларов. Ethereum снизился на 4,6% – до 226,4 доллара, с капитализацией 25,4 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,4% – до 0,1868 доллара, при капитализации 8,3 млрд долларов. Litecoin понизился на 3,6% – до 42,9 доллара, с капитализацией 2,8 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 260,8 млрд долларов.

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Libertex

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Вместе с тем, инвестиционный банк JP Morgan высоко оценивает устойчивость цены Bitcoin по сравнению с традиционными активам. Исполняющий обязанности контролера денежного обращения США Брайан Брукс считает, что блокчейн способен преобразить банковскую отрасль. Он рассматривает криптовалюты Ethereum и XRP, как перспективные, для решения проблем финансовых учреждений, находящихся под его надзором.

"По прогнозам аналитиков Forex Club, криптовалюты в ближайшее время продолжат падать: Bitcoin может подешеветь до 9000 долларов, Ethereum – до 220 долларов, XRP – до 0,18 доллара, Litecoin – до 41 доллара", – считают эксперты.

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Напомним, в целом крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года взлетела в цене более чем на 9 миллионов процентов. Получается, что за последнее десятилетие на биткоинах заработали лучше, чем на золоте и ценных бумагах. Именно биткоин признали лучшей инвестицией десятилетия. Пик популярности криптовалют пришелся на 2017 год, когда 1 биткоин стоил 20 тысяч долларов.

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