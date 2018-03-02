Курс Bitcoin пробил психологическую отметку
После бурного роста стоимость "монеты" уже немного упала
В пятницу, 2 марта, курс самой популярной криптовалюты Bitcoin преодолел психологическую отметку в 11 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.
Так, максимальная цена биткоина на сегодняшних торгах составила 11 165 долларов за "монету". Пик курса был достигнут около 3 часов утра по киевскому времени, однако и после этого курс Bitcoin несколько раз превышал порог в 11 тыс. долларов.
По состоянию на 11:45 по киевскому времени биткоин торгуется по 10 897 долларов за коин.
Курс Bitcoin за сутки:
Капитализация рынка Bitcoin составляет 184 млрд долларов. Кроме того, рост демонстрируют и другие криптовалюты. По данным СoinMarketCap, дорожают 75 из 100 самых популярных криптовалют.
Впрочем, как считает аналитик CoinDesk Омкар Годбол, шансы на то, что курс биткоина продолжит повышаться невелики. Эксперт даже допускает, что стоимость криптовалюты может опуститься ниже 8 тыс. долларов.
Напомним, Недавний обвал биткоина, как поясняли специалисты, был спровоцирован решениями крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты.
Кроме того, в мире набирает обороты тенденция к введению все более жесткого контроля над крипторынком, например:
- в США с 1 января ввели налоги на обмен биткоинов;
- Еврокомиссия призвала финансовых регуляторов срочно обновить правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалют;
- самый крупный криптовалютный рынок - Южная Корея - ужесточил правила торговли на криптобиржах, потребовав искоренить анонимность;
- Китай намерен запретить майнинг биткоинов из-за опасений по поводу избыточного потребления электроэнергии и финансовых рисков. Также китайским инвесторам "отрежут" доступ к иностранным криптовалютным биржам;
- власти Индии пообещали "принять любые меры по искоренению использования криптоактивов в качестве платежной системы";
- банкам Таиланда запретили любые операции с криптовалютами из-за того, что они могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег;
- во Франции ужесточили операции с криптовалютам онлайн-платформам теперь требуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах.