Курс Bitcoin пробил психологическую отметку

После бурного роста стоимость "монеты" уже немного упала

В пятницу, 2 марта, курс самой популярной криптовалюты Bitcoin преодолел психологическую отметку в 11 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Так, максимальная цена биткоина на сегодняшних торгах составила 11 165 долларов за "монету". Пик курса был достигнут около 3 часов утра по киевскому времени, однако и после этого курс Bitcoin несколько раз превышал порог в 11 тыс. долларов.

По состоянию на 11:45 по киевскому времени биткоин торгуется по 10 897 долларов за коин.

Курс Bitcoin за сутки:

Капитализация рынка Bitcoin составляет 184 млрд долларов. Кроме того, рост демонстрируют и другие криптовалюты. По данным СoinMarketCap, дорожают 75 из 100 самых популярных криптовалют.

Впрочем, как считает аналитик CoinDesk Омкар Годбол, шансы на то, что курс биткоина продолжит повышаться невелики. Эксперт даже допускает, что стоимость криптовалюты может опуститься ниже 8 тыс. долларов.

Напомним, Недавний обвал биткоина, как поясняли специалисты, был спровоцирован решениями крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты.

Кроме того, в мире набирает обороты тенденция к введению все более жесткого контроля над крипторынком, например: