Mastercard разработал блокчейн-реестр "сквозных транзакций"

Бюро по патентам и товарным знакам США рассмотрит заявки платежного гиганта Mastercard, в которых он предлагает использовать технологию распределенного реестра для учета потребительских платежей. Об этом сообщает CoinDesk.

По задумке компании, записи осуществляемых "сквозных транзакций" позволят организациями создавать журнал событий, происходящих в процессе операции. Блокчейн-реестр должен упростить процесс регистрации, отслеживания заказов и мониторинга покупок в мультисервисных системах.

"Цифровые реестры более безопасны и прозрачны, чем любая другая система, ориентированная даже на выполнение одной из множества задач. Они являются неизменяемыми и защищенными от фальсификаций, что может повысить надежность данных еще больше", — объясняет компания.

В июле платежный гигант получил патент на метод, позволяющий ускорить время обработки криптовалютных транзакций.

Напомним, в Верховную Раду внесен законопроект о классификации цифровых активов. Документ вводит термин "виртуальные активы", которые делятся на криптовалюты и токен-активы.

Как сообщалось, статус биткоина в Украине еще остается неопределенным. Так, НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством.

Как заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, правовой вакуум на рынке криптовалют "создает угрозы для экономики и безопасности государства". Киберполиция из тех же соображений просит ускорить процесс формирования законодательной базы в сфере криптовалют.

К слову, государственный электронный аукцион OpenMarket готов начать продажу криптовалют, как только такие активы станет можно законно конфисковать и реализовывать.