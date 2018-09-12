Мошенничество с криптовалютой: суд США приравнял ICO к ценным бумагам

Судья постановил, что ICO подпадают под требования законов о ценных бумагах в контексте уголовного

Федеральные обвинители одержали ключевую победу в этот вторник, когда судья постановил, что кампании по начальному размещению монет (ICO) регулируются в соответствии с законодательством в сфере ценных бумаг. Об этом пишет Bloomberg.

Федеральный судья в Бруклине, Нью-Йорк, отказался снять с рассмотрения дело, в котором мужчина обвиняется в продвижении цифровых валют, обеспеченных инвестициями в недвижимость и бриллианты, которые, согласно обвинению, были фикцией.

Окружной судья Реймонд Деари согласился с представителями стороны обвинения по поводу того, что начальные размещения монет – это ценные бумаги в контексте федерального уголовного права.

Bloomberg не приводит в своей статье деталей, однако очевидно, что речь идет о нью-йоркском бизнесмене украинского происхождения Максиме Заславском, против которого и двух принадлежащих ему компаний Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в сентябре прошлого года.

Тогда сообщалось, что Заславский продавал криптовалюты, обеспеченные несуществующими активами, через два ICO: Diamond Reserve Club World и REcoin Group Foundation.

Согласно версии Заславского, он собрал "команду юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров", чтобы распорядиться привлеченными средствами, однако SEC утверждает, что никакой персонал для инвестирования не нанимался. В ноябре Заславский был взят под стражу, однако свою вину он признать отказался.

Напомним, в Украине хакеры вымогали 30 000 грн в криптовалюте за доступ к взломанному Instagram-аккаунту. Вредоносное ПО обеспечивало хакерам несанкционированный доступ к аккаунту пользователей соцсети.

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